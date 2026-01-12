Rams vs. Bears: Así llegaron a la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional

El ala cerrada de los Rams de Los Ángeles, Tyler Higbee (89), realiza una recepción durante el juego de comodines de la NFL entre los Panthers de Carolina y los Rams, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte.

Los Rams tienen definido a su próximo rival en los playoffs de la NFL tras superar 34-31 el sábado a los Panthers de Carolina, en la ronda de comodines y avanzar a la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional.

El siguiente paso de los angelinos en su camino de playoffs será enfrentar a los Bears de Chicago, en un duelo que se disputará en el Soldier Field el próximo domingo, 18 de enero (hora por determinar).

Los Carneros avanzaron después de que resolvió el apretado encuentro en la recta final. El equipo de Sean McVay logró sostener su producción ofensiva en los momentos decisivos y sellar la victoria ante los locales, algo que había sido una constante durante la temporada regular.

Mientras que los Bears llegaron a la postemporada con récord de 11-6 y avanzaron a la Ronda Divisional tras vencer 31-27 a los Packers de Green Bay en la ronda de comodines, en un duelo divisional que marcó uno de los momentos más relevantes de la temporada para la franquicia.

Los Ángeles cerró la fase regular con marca de 12-5, apoyado en una ofensiva que se mantuvo entre las más eficientes de la NFC. El mariscal de campo Matthew Stafford volvió a ser el eje del ataque, operando un sistema basado en lecturas rápidas, juego intermedio y ritmo constante.

El receptor Puka Nacua fue el principal generador de yardas por aire, mientras que Kyren Williams permitió mantener balance con un ataque terrestre efectivo, clave para controlar la posesión y el desgaste defensivo. Este equilibrio ha sido uno de los sellos del equipo durante la temporada.

En defensa, los Rams no se han caracterizado por dominar desde el inicio de los partidos, pero sí por ajustar conforme avanza el juego. La presión al quarterback y la contención del juego terrestre fueron determinantes para cerrar el triunfo ante Carolina en comodines.

Chicago revirtió un marcador adverso con una ofensiva que incrementó su agresividad en la segunda mitad, atacando el centro del campo y apostando por jugadas verticales en situaciones clave. El triunfo representó un avance significativo para un equipo que no ganaba un partido de playoffs desde la temporada 2010.

Por los Rams, el peso del partido pasa por Stafford, cuya experiencia en postemporada le permite manejar escenarios cerrados, acompañado por Nacua, capaz de ganar separaciones constantes, y Williams, quien será clave para evitar que el ataque se vuelva predecible.

En Chicago, la ofensiva es dirigida por Caleb Williams, quien mostró ante Green Bay su capacidad para sostener series largas y responder bajo presión. DJ Moore se mantiene como su principal opción aérea, especialmente en jugadas de tercera oportunidad. La defensiva de los Bears basa su impacto en la presión frontal y en forzar errores cuando el rival se ve obligado a lanzar.

Desde lo táctico, los Rams buscarán establecer el ritmo con posesiones largas y limitar la cantidad de oportunidades ofensivas de Chicago. La prioridad será proteger a Stafford.

Los Bears, en cambio, intentarán acelerar el juego, presionar desde el inicio y obligar a Los Ángeles a abandonar el balance ofensivo. La defensa de Chicago tendrá como objetivo incomodar a Stafford desde el primer cuarto y cerrar espacios a Nacua en rutas intermedias.

La última vez que Rams y Bears se enfrentaron fue en un encuentro de temporada regular en el Soldier Field, con victoria para Chicago de 24-18 en un partido cerrado.

En playoffs, sus cruces son escasos y se remontan a varias décadas atrás, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento poco común en la postemporada.

La primera vez que se enfrentaron en playoffs fue en 1950 con triunfo para los Rams y en 1986 lo ganaron los Bears.

El ganador de este encuentro avanzará al Juego de Campeonato de la NFC.