Estados Unidos vence a Países Bajos y avanza a Cuartos de Final del Mundial de Kings League

Gabriel Costa (izq.) anotó tres goles para ayudar a Estados Unidos a avanzar a Cuartos de Final del Mundial de Naciones de Kings League 2026 que se celebra en Brasil.

La selección de Estados Unidos aseguró el lunes su pase a los Cuartos de Final del Mundial de Naciones de la Kings League 2026 tras vencer 7-4 a Países Bajos en la ronda denominada Last Chance, disputada en la Trident Arena de São Paulo.

El triunfo permite al conjunto estadounidense instalarse entre los ocho mejores del torneo por segundo año consecutivo.

Gabriel Costa fue el principal referente ofensivo del equipo al marcar tres goles, incluido el tanto definitivo durante el Matchball Mode. Con esa actuación, Costa se mantiene como el máximo anotador del certamen.

Estados Unidos supo capitalizar sus oportunidades desde los primeros minutos y manejó el desarrollo del partido ante un rival que necesitaba el mismo resultado para seguir con vida.

El marcador se abrió temprano cuando el arquero Eduardo ‘Pollo’ Cortés se sumó al ataque para convertir el segundo gol, que puso el 2-1 parcial y dio impulso al equipo norteamericano. Costa amplió la ventaja en el minuto 21 y más tarde completó su hat-trick para sellar el resultado. A la cuenta también se sumó el presidente del equipo, el streamer Castro, quien convirtió un penalti con definición a lo panenka, el segundo que logra en el torneo.

Estados Unidos llegó a esta instancia luego de una fase de grupos en la que derrotó a Japón y Argentina, y cayó frente a Alemania. Ese balance lo obligó a disputar la ronda de eliminación directa, donde respondió con una actuación sólida frente al conjunto neerlandés.

El plantel estadounidense incluye a tres jugadores surgidos del programa #KingsTeamUSA, una convocatoria abierta a futbolistas de todo el país que se realizó a través de redes sociales. Roc Bancells, Anthony Martinez y Brady O’Neill fueron seleccionados en una transmisión en vivo por Jynxzi y el fundador de Kings League, Gerard Piqué.

Con este resultado, Estados Unidos enfrentará a España, equipo invicto y uno de los principales aspirantes al título, en los Cuartos de Final que se jugarán este miércoles en São Paulo. El partido está programado para las 2 p.m. PT.

En otros resultados de la ronda Last Chance, Brasil superó 7-1 a Arabia Saudita y Francia eliminó a Argentina con un triunfo 7-5.

México y Francia se miden el martes (1 p.m. PT), mientras que Italia va contra los anfitriones del torneo, Brasil (2 p.m. PT).

Alemania y Chile disputarán también un pase a Semifinales el miércoles (1 p.m. PT).