La victoria de los Rams en los playoffs fue caótica y preocupante. ¿Podrán seguir ganando así?

Uf.

Los mejores estuvieron a punto de fracasar.

Los grandes favoritos estuvieron a punto de derrumbarse bajo su propio peso.

Los Rams estuvieron a punto de ser derrotados por los más débiles, sobreviviendo a lo que debería haber sido una paliza, sudando profusamente en un partido de playoff de comodín que debería haber sido pan comido, y ahora uno se pregunta.

Si su primer paso hacia la Super Bowl va a ser tan torpe, ¿cuánto tiempo más podrán mantenerse en pie?

A primera vista, lo único que importaba era el resultado final, esta victoria por 34-31 en la eliminatoria de comodines sobre los Carolina Panthers en el Bank of America Stadium de Charlotte el sábado, que resultó ser un triunfo que puso a prueba el ánimo y que servirá de poderosa preparación para los retos que se avecinan.

Tras un análisis más detallado, fue un auténtico desastre.

Los Rams cruzaron el país como favoritos históricos por 10½ puntos, la mayor diferencia en la historia moderna de la postemporada, pero regresaron a casa con dificultad, necesitando un pase de touchdown en el último segundo del insumergible Matthew Stafford al saltarín Colby Parkinson .

Todo fue muy dramático. Todo fue muy innecesario.

Al final, el entrenador de los Rams, Sean McVay , gritó y levantó los puños mientras se preguntaba: ¿era alegría o alivio? Es difícil de decir, pero supongo que era ambas cosas.

“Vamos a tener que jugar mejor si queremos pasar de esta primera ronda”, reconoció McVay después. “Pero nunca hay que dar nada por sentado... Estoy agradecido de tener otra semana con este equipo que tanto quiero”.

Es un equipo que aparentemente todo el mundo ama, o al menos amaba.

Los Rams habían anotado los dos primeros touchdowns del partido y aparentemente se encaminaban hacia la ruta esperada cuando el poderoso equipo con 12 victorias, favorito en este espacio para ganar el Super Bowl , de repente pareció ese grupo incierto que había perdido dos de sus últimos tres partidos.

El equipo menos penalizado en los últimos cinco años cometió 83 yardas en penalizaciones. El seguro Puka Nacua dejó caer un pase de touchdown seguro. El más que preciso Stafford se golpeó la mano con un casco y falló siete pases consecutivos en un momento dado, su racha más larga como Ram.

Ah, sí, y el equipo que despidió a su coordinador de equipos especiales a mitad de temporada volvió a fallar en los equipos especiales, con un punt bloqueado en los últimos minutos que llevó a los Panthers a anotar un touchdown decisivo a 2:39 del final.

“Hubo muchos momentos en los que tuvimos que estar más serenos, y eso es culpa mía”, dijo McVay. “A pesar de todo eso, encontramos la manera de dar lo mejor de nosotros mismos en los momentos más importantes”.

El último de esos momentos volvió a ser protagonizado por Stafford, que completó seis de siete pases para 71 yardas en la última jugada de dos minutos, en la que participaron cuatro receptores diferentes, incluido el poco utilizado Konata Mumpfield. Sí, Konata Mumpfield, y no se atrevan a decir que Stafford no debería ganar su primer premio MVP.

¿Drake Maye? ¿Estás bromeando? Ni siquiera el sesgo de la costa este puede empañar la grandeza del quarterback de los Rams, cuya deslumbrante jugada sin mirar quedó patente al final del partido, a pesar de que, en el cuarto cuarto, necesitó que Nacua le quitara el balón a Nick Scott para evitar su segunda intercepción y quizás salvar el partido .

Imagínate. Durante un partido en el que atrapó 10 pases para 111 yardas y anotó dos touchdowns, la jugada más importante de Nacua fue una incompleta.

El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, abandona el campo tras la victoria por 34-31 en los playoffs contra los Carolina Panthers el sábado. (Eric Thayer / Los Angeles Times)

“Esa intercepción fue increíble”, dijo McVay. “Eso es lo que hacen los grandes jugadores”.

El mejor del sábado fue una vez más Stafford, que lanzó para 304 yardas con tres touchdowns y una intercepción, demostrando una vez más la realidad, muy ignorada, de que es el deportista más importante del panorama deportivo de Los Ángeles. ¿Podrían los Dodgers ganar sin Shohei Ohtani ? Quizás. ¿Podrían los Rams ganar sin Stafford? Ni por asomo.

“Tenía el dominio total, el control total”, dijo McVay. “Lo que hizo fue digno de un MVP”.

Los Panthers tuvieron una última oportunidad, pero la denostada defensa de los Rams los mantuvo sin una sola yarda en las cuatro últimas jugadas, acabando con las esperanzas de lo que habría sido una de las mayores sorpresas en la historia de la postemporada de la NFL.

“Orgulloso de cómo hemos terminado, emocionado por haber podido arreglar muchas cosas”, dijo McVay.

Lo primero que hay que arreglar es la mano derecha de Stafford, ya que reconoció que se dobló dolorosamente un dedo hacia atrás durante una colisión en el backfield con D.J. Wonnum.

“No fue agradable, no fue genial, ya veremos qué es”, dijo Stafford. “Obviamente, pude terminar el partido y lanzar decentemente”.

Antes de la lesión en el dedo, Stafford había completado 10 de 15 pases. Después de la lesión, completó 14 de 27. Hagan ustedes los cálculos.

Stafford es uno de los quarterbacks más duros de la historia —se pueden ver vídeos antiguos de los Detroit Lions como prueba— y supongo que ni siquiera mencionará la mano esta semana. Pero se sacudía la mano durante el partido, así que se nota que es un factor importante.

“Se golpeó, se le veía temblar, pero realizó un lanzamiento bastante bueno en la siguiente jugada”, dijo McVay, y luego añadió: “Hemos tenido muchos momentos en los que hablamos de que nuestras cicatrices son nuestra fuerza”.

Nuestras cicatrices son nuestra fuerza. McVay lo dice mucho, lo cual es bueno, porque los Rams podrían salir este fin de semana como el equipo más marcado que sigue en los playoffs.

¿Eso los convertirá en los más fuertes?

No puedo esperar. No puedo verlo.