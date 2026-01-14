Estas son las convocatorias de Guatemala y Canadá para el amistoso del sábado en Los Ángeles

Jesse Marsch, técnico de Canadá, reacciona durante la semifinal de la Liga de Naciones ante México, el jueves 20 de marzo de 2025, en Inglewood, California (AP Foto/Etienne Laurent)

Canadá, uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026, se enfrentará a Guatemala este sábado a las 7 p.m. en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Para la selección de Guatemala, este encuentro amistoso marcará el inicio de una segunda etapa bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena. Aunque el estratega mexicano no logró clasificar al combinado chapín al Mundial de 2026, realizó un buen trabajo al mantener al equipo muy cerca de la clasificación, al finalizar como tercer de su grupo, en el que Panamá clasificó y Surinam ganó el derecho para ir al repechaje intercontinental del Mundial.

Para este compromiso, Tena convocó a 22 jugadores, aunque se registran varias ausencias, ya que el partido no corresponde a una fecha FIFA.

Entre los convocados por Guatemala destacan Nicolás Samayoa, Óscar Santis, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, José Pinto, José Morales, Óscar Castellanos y Darwin Lom, además de los debutantes Héctor Prillwitz, Marvin Ávila Jr. y Widvin Tebalán.

En la convocatoria de Canadá también hay ausencias por la misma razón. Destaca la presencia de Jonathan Osorio (Toronto FC), mientras que Jacob Shaffelburg (LAFC) no estará por lesión y Marcelo Flores (Tigres), quien no ha concretado su cambio de selección tras haber representado anteriormente a México. Flores, quien ya ha jugado con la selección mexicana en amistosos en 2021, nació en Canadá y fue originalmente convocado por el director técnico de Canadá, Jesse Marsch, para el campamento en Irvine, California. Sin embargo, para que Flores participe, tendrá que presentar una solicitud ante la FIFA para cambiar de selección.

“Fue idea mía intentar traerlo aquí, pensando que podríamos hacer que esto fuera más como un partido de la FIFA de menor nivel y que, aunque no hiciera un cambio único, podríamos contar con él en el partido contra Guatemala. Pero me equivoqué”, declaró Marsch a los periodistas tras el entrenamiento del martes. “Resulta que, independientemente del nivel que le demos, a menos que sea un partido a puerta cerrada, no puede jugar”.

En los últimos enfrentamientos entre ambas selecciones, Canadá fue eliminado por Guatemala en la tanda de penaltis en un partido de cuartos de final de la Copa Oro 2025. En 2015, los canadienses vencieron por la mínima diferencia a los chapines en un partido amistoso, mientras que en 2009 golearon 3-0 en otro duelo de preparación.

Canadá quedó ubicado en el Grupo B del Mundial de 2026, donde debutará el 12 de junio ante el ganador del repechaje europeo, que podría ser Italia. Posteriormente, enfrentará a Catar el 18 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Suiza el 24 de junio.

