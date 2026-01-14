La demanda de boletos para el Mundial 2026 supera los 500 millones; según FIFA

La fase de solicitudes del sorteo aleatorio de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerró con más de 500 millones de peticiones registradas a nivel mundial, de acuerdo con datos difundidos por la FIFA el miércoles. El periodo de ventas se extendió durante 33 días, del 11 de diciembre al 13 de enero.

Durante ese lapso, se contabilizó un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, cifra calculada a partir de verificaciones individuales mediante tarjetas de crédito. Según la FIFA, este volumen representa el mayor nivel de demanda registrado hasta ahora para un evento deportivo.

Las solicitudes provinieron de aficionados de todos los países y territorios afiliados a las 211 federaciones miembros del organismo rector del fútbol, en lo que será la primera Copa Mundial con 48 selecciones.

Anuncio

Además de los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, los mercados con mayor número de solicitudes fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado durante esta etapa fue el Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami. Le siguieron el México vs. República de Corea del 18 de junio en Guadalajara, seguidos por la final, prevista para el 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey, además del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en Ciudad de México y la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que la cifra de solicitudes refleja el interés global por el torneo y agradeció la respuesta de los aficionados. También reconoció que la capacidad de los estadios limita el acceso y que la FIFA trabaja en mecanismos alternativos para que más personas puedan formar parte del evento, tanto de manera presencial fuera de los recintos como a través de plataformas digitales.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, dijo Infantino por medio del comunicado.

Tras el cierre del periodo de solicitudes, el Departamento de Gestión de Venta de Entradas de la FIFA revisará que todas cumplan con la normativa vigente y con las restricciones por unidad familiar. En los casos en que la demanda supere la disponibilidad, las entradas se asignarán mediante un proceso de selección aleatorio.

A partir del 5 de febrero, los solicitantes recibirán un correo electrónico con el resultado del proceso. Aquellos cuyas solicitudes sean aprobadas total o parcialmente recibirán la confirmación correspondiente y se realizará el cobro automático.

En los casos de aprobación parcial, los aficionados obtendrán entradas para algunos de los partidos solicitados, pero no para todos. Quienes no resulten seleccionados podrán acceder a la fase de venta de última hora, que se realizará por orden de solicitud y se mantendrá activa hasta el final del torneo.

La FIFA reiteró que FIFA.com/tickets es el único canal oficial para la compra de entradas.

La FIFA también recordó que está disponible una plataforma oficial de reventa en FIFA.com/tickets para titulares de entradas que cumplan con las normativas locales y federales.

En el caso de México, los aficionados podrán utilizar el mercado de intercambio de boletos habilitado específicamente para ese país.

Para quienes busquen experiencias adicionales, continúan disponibles los paquetes hospitality con entrada a los partidos a través de On Location, proveedor oficial del torneo, así como los paquetes de viaje de Qatar Airways, que incluyen boletos, transporte, alojamiento y vuelos.

La FIFA subrayó que la compra de entradas no garantiza la entrada a los países anfitriones. Por ello, recomendó a los aficionados consultar los requisitos migratorios de Canadá, México y Estados Unidos, y solicitar los visados con la mayor antelación posible. En el caso de Estados Unidos, los aficionados con entradas podrán acceder en las próximas semanas al sistema de citas prioritarias FIFA PASS, anunciado recientemente.