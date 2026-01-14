Actualización sobre las entradas para los Juegos Olímpicos de LA28: se anuncian los plazos de compra

Los aficionados pueden registrarse para tener la oportunidad de comprar más adelante entradas para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Con el inicio del registro de entradas para los Juegos Olímpicos de 2028 a las 7 a. m. Hora de Los Ángeles del miércoles, LA28 ha esbozado los siguientes pasos que los aficionados pueden seguir para asegurarse su plaza en los Juegos de Los Ángeles.

El registro comenzó el miércoles y estará abierto hasta el 18 de marzo. Los aficionados que se registren en la28.org podrán comenzar a comprar entradas a partir del 2 de abril. El primer periodo de venta, del 2 al 6 de abril, está reservado para los residentes de las ciudades sede en el sur de California y Oklahoma City. La primera venta al público general será del 9 al 19 de abril.

Los aficionados de los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino, Oklahoma, Canadian y Cleveland introducirán sus direcciones de correo electrónico durante el registro para participar en la preventa local. Al comprar las entradas, deberán utilizar los códigos postales locales de su dirección de facturación.

Los aficionados serán notificados por correo electrónico.

Los aficionados pueden comprar hasta 12 entradas por persona para los Juegos Olímpicos.

Las entradas para un solo evento cuestan a partir de 28 dólares. De los 14 millones de entradas disponibles para los Juegos Olímpicos, 1 millón de entradas para todos los deportes tendrán un precio de 28 dólares. Aproximadamente un tercio de las entradas costarán menos de 100 dólares. En abril se darán a conocer más detalles sobre los precios.

“Estos Juegos pertenecen a todos”, dijo el presidente de LA28, Casey Wasserman, en un evento celebrado el martes en el Coliseo. “Estos Juegos deben ser asequibles e inclusivos, especialmente para las comunidades de Los Ángeles y Oklahoma City, donde se celebrarán las competiciones”.

Los Juegos Olímpicos contarán con eventos repartidos por el sur de California, desde Los Ángeles hasta el condado de Orange. Long Beach será la segunda ciudad con más eventos olímpicos, solo por detrás de Los Ángeles. Oklahoma City acogerá los eventos de sóftbol y piragüismo en eslalon.