Clayton Kershaw volverá al montículo con Estados Unidos en el Clásico Mundial

Clayton Kershaw, una de las figuras más reconocidas del béisbol de las últimas dos décadas, volverá al montículo en marzo para representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, pese a haber anunciado su retiro de las Grandes Ligas el año pasado.

El lanzador zurdo participará por primera vez en el torneo internacional. Kershaw había sido considerado para integrar el equipo estadounidense en la edición de 2023, pero se retiró antes del inicio de la competencia debido a dificultades para asegurar una póliza que cubriera su participación.

His story isn’t finished yet …



Clayton Kershaw will pitch for Team USA in the #WorldBaseballClassic 🇺🇸 pic.twitter.com/dd80dK3zln — MLB (@MLB) January 15, 2026

En aquel momento, el propio lanzador explicó que no existía una lesión que le impidiera lanzar, pero que el acuerdo no pudo concretarse. La ausencia de una temporada de Grandes Ligas por delante y la falta de compromisos contractuales con un club reducen ahora los riesgos asociados a su participación, lo que permitió que el lanzador aceptara la invitación para sumarse al roster de Estados Unidos.

El equipo estadounidense comenzará su participación en el Grupo B el 6 de marzo en el Daikin Park de Houston, donde disputará tres juegos en la fase de grupos.

Los dos mejores equipos avanzarán a la ronda de eliminación directa. En caso de clasificar, Estados Unidos jugaría el partido de Cuartos de Final también en Houston, los días 13 o 14 de marzo. Las semifinales y la final se celebrarán en el LoanDepot Park de Miami entre el 15 y el 17 de marzo.

Kershaw se retiró en noviembre tras completar 18 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers. Su carrera incluyó tres premios Cy Young, un premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, tres lideratos de ponches y cinco títulos de efectividad.

Con su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, el lanzador añadirá una experiencia internacional a un recorrido que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del deporte.

