Clayton Kershaw volverá al montículo con Estados Unidos en el Clásico Mundial

Dodgers ace Clayton Kershaw delivers a pitch against the St. Louis Cardinals.
Dodgers ace Clayton Kershaw delivers a pitch against the St. Louis Cardinals in the fourth inning on Tuesday at Dodger Stadium.
(Luis Sinco/ Los Angeles Times)

El exlanzador de los Dodgers, retirado desde noviembre, participará por primera vez en el torneo internacional. Ya había intentado ser parte del torneo en 2023.

Jad El Reda.
Jad El Reda


Clayton Kershaw, una de las figuras más reconocidas del béisbol de las últimas dos décadas, volverá al montículo en marzo para representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, pese a haber anunciado su retiro de las Grandes Ligas el año pasado.

El lanzador zurdo participará por primera vez en el torneo internacional. Kershaw había sido considerado para integrar el equipo estadounidense en la edición de 2023, pero se retiró antes del inicio de la competencia debido a dificultades para asegurar una póliza que cubriera su participación.

En aquel momento, el propio lanzador explicó que no existía una lesión que le impidiera lanzar, pero que el acuerdo no pudo concretarse. La ausencia de una temporada de Grandes Ligas por delante y la falta de compromisos contractuales con un club reducen ahora los riesgos asociados a su participación, lo que permitió que el lanzador aceptara la invitación para sumarse al roster de Estados Unidos.

El equipo estadounidense comenzará su participación en el Grupo B el 6 de marzo en el Daikin Park de Houston, donde disputará tres juegos en la fase de grupos.

Los dos mejores equipos avanzarán a la ronda de eliminación directa. En caso de clasificar, Estados Unidos jugaría el partido de Cuartos de Final también en Houston, los días 13 o 14 de marzo. Las semifinales y la final se celebrarán en el LoanDepot Park de Miami entre el 15 y el 17 de marzo.

Kershaw se retiró en noviembre tras completar 18 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers. Su carrera incluyó tres premios Cy Young, un premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, tres lideratos de ponches y cinco títulos de efectividad.

Con su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, el lanzador añadirá una experiencia internacional a un recorrido que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del deporte.

DeportesBéisbol

Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

