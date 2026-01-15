Más de 1.5 millones se inscriben para boletos de Olimpiadas LA 2028

El pebetero olímpico se enciende en el Los Angeles Memorial Coliseum, el martes 13 de enero de 2026, antes del inicio del registro de entradas para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, en Los Ángeles. (AP Photo/Damian Dovarganes)

Los organizadores de las Olimpiadas de Los Ángeles 2028 anunciaron que durante las primeras 24 horas desde la apertura del plazo de inscripción para el sorteo de entradas para los Juegos Olímpicos recibieron más de 1.5 millones de inscripciones. Esto marcó un mayor número de inscripciones para los Juegos LA28 en el primer día que las Olimpiadas de Tokio, París y Milán juntas, según los organizadores. Las inscripciones de aficionados incluyeron a personas de más de 150 países.

Los aficionados pueden seguir inscribiéndose en el sorteo de entradas en LA28.org para los eventos olímpicos y paralímpicos hasta el 18 de marzo. De ser elegidos, los aficionados serán notificados por correo electrónico y recibirán una ventana de compra de boletos en abril.

Un millón de esos boletos se venderán a $28, mientras que un tercio de ellos costará menos de $100.

Durante la apertura del período de inscripción, los aficionados reportaron problemas para acceder al sitio de boletos y algunos se quejaron de largas esperas en la sala virtual. Los organizadores dijeron que la larga espera se debía a la alta demanda de acceso a la página y recomendaron tener paciencia.

Los residentes del área de Los Ángeles, así como de la región de Oklahoma, sede de las competencias de softball y slalom, tendrán un periodo aparte para asegurar sus boletos.

Las Olimpiadas volverán a Los Ángeles por tercera vez en 2028, en un evento mundial que se realizará del 14 al 30 de julio de ese año. El Coliseo de Los Ángeles y el SoFi Stadium de Inglewood serán anfitriones simultáneos de la Ceremonia de Apertura y Clausura. Las Paralimpiadas arrancarán el 15 de agosto de 2028 al 27 de agosto.

