El Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1

El Grand Prix Plaza, sede del Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas, reabrirá sus puertas el 30 de enero con una versión completamente renovada de F1 X, que es una exhibición interactiva de 20,000 pies cuadrados que propone un recorrido por el pasado, presente y futuro de la Fórmula 1.

El espacio, considerado la mayor experiencia para aficionados de F1 en Estados Unidos, incorpora nuevas tecnologías, áreas de diseño ampliadas y un teatro 4D de última generación.

Ubicada dentro del complejo de 39 acres de Grand Prix Plaza, la nueva F1 X presenta una experiencia tecnológica que combina piezas históricas, memorabilia exclusiva y activaciones prácticas.

Anuncio

El recorrido es un teatro 4D, que integra asientos con movimiento, sonido envolvente y efectos físicos.

1 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 2 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 3 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 4 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 5 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 6 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 7 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 8 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 9 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 10 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 11 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 12 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 13 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 14 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 15 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 16 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 17 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 18 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY) 19 / 19 Grand Prix Plaza de Las Vegas reabre con una renovada experiencia interactiva de Fórmula 1. (HANDOUT / GRAND PRIX PLAZA LAS VEGAS / GETTY)

La exhibición incluye una galería actualizada denominada Legacy of Formula 1, dedicada a la evolución del campeonato a través de autos, pilotos y momentos clave.

Entre los vehículos destacados, que llegan a préstamo por el Petersen Automotive Museum, figuran el Lotus 99T de 1987, último monoplaza de la escudería en ganar una carrera de F1; el Williams FW15D de 1994, utilizado en pruebas de pretemporada por Damon Hill y Ayrton Senna; y el Ferrari F399 de 1999, con el que la marca italiana obtuvo su primer campeonato de constructores en 16 años.

Otro de los espacios es el F1 Factory, que muestra el desarrollo del monoplaza moderno mediante réplicas y componentes recientes, como un alerón delantero de Aston Martin (2023), un volante del equipo Williams (2024) y el McLaren MCL38 conducido por Lando Norris y Oscar Piastri.

En el área Design Studio, los visitantes pueden personalizar digitalmente un auto de Fórmula 1 —colores, patrones y diseño— y ver su creación proyectada sobre un monoplaza a escala real. La experiencia se complementa con el diseño de cascos y una estación de avatar interactivo que simula la transformación del visitante en piloto.

El recorrido culmina con una serie de experiencias prácticas que recrean el funcionamiento de un fin de semana de Gran Premio.

Entre ellas se encuentran el Pit Wall Experience, enfocado en toma de decisiones en tiempo real, además del Pit Stop Challenge, con un auto de F1 ubicado al centro de la exhibición para practicar cambios de neumáticos y el nuevo teatro 4D, que sitúa al público dentro de una carrera mediante visuales holográficos, movimiento y efectos ambientales.

F1 X también incluye áreas para fotografías, como el podio y el Cool Down Room, con una sala final dedicada a la revelación de libreas, visible desde el F1 HUB Lounge.

La exhibición es una de las tres experiencias principales de Grand Prix Plaza, junto a F1 DRIVE, una atracción de karting que utiliza una sección del Las Vegas Strip Circuit, y F1 HUB, que reúne simuladores oficiales, una tienda insignia y un lounge con alimentos y bebidas.

El complejo cuenta con espacios para eventos distribuidos en tres niveles y una azotea, como Turn 1 Lounge y GPP Garage.

Grand Prix Plaza operará a partir del 30 de enero de domingo a jueves de 10 a.m. a 10 p.m., y viernes y sábado de 10 a.m. a medianoche.

