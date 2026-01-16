A menos de cinco meses del Mundial, Canadá prueba jóvenes ante Guatemala en Los Ángeles

Cuando el entrenador de la selección de Canadá, Jesse Marsch, convoca a jóvenes a su primer campamento con el equipo nacional, lo primero que le pregunta a los jugadores es: “¿Has visto a la selección de Canadá jugar?”.

“La mayoría me dice que sí, y me dicen que es intenso”, explicó riendo Marsch, exdirector técnico en la MLS, Liga Premier y asistente técnico en el Mundial de 2010 con Estados Unidos bajo Bob Bradley.

Esa intensidad es precisamente la que el técnico estadounidense quiere ver reflejada este sábado, cuando un grupo joven, complementado por jugadores veteranos, enfrente a Guatemala (7 p.m., FS1/TUDN) en el BMO Stadium de Los Ángeles. Con la Copa del Mundo en el horizonte, Marsch busca consolidar una identidad competitiva que ha caracterizado a sus equipos.

Canadá, uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México, está a menos de cinco meses de debutar en Toronto en su tercera participación mundialista. Marsch dirigirá su primer Mundial como seleccionador, mientras que Canadá disputará su segunda Copa del Mundo consecutiva tras regresar al torneo en Qatar 2022, tras su debut en México 1986.

El encuentro ante Guatemala cierra un campamento de 10 días realizado en Irvine, California, cuyo costo rondó el medio millón de dólares, según diversos reportes. Al no tratarse de una Fecha FIFA, la concentración estuvo dirigida principalmente a jugadores que militan en ligas de Norteamérica, con el objetivo de brindarles una experiencia similar a la que Marsch vivió durante su etapa como futbolista internacional.

“Le he dado el mensaje a todos en este campamento de que tienen una oportunidad”, dijo Marsch previo al entrenamiento del viernes por la tarde en BMO Stadium, la del LAFC. “Estamos buscando a los 26 mejores elementos que nos puedan representar (en el Mundial)”.

El reto de Marsch en la Copa del Mundo va más allá de simplemente competir. Canadá ha perdido los seis partidos que ha disputado en los Mundiales, pero, como anfitrión, el técnico apunta más alto, pues no solo quiere ganar su primer partido y avanzar de la fase de grupos, sino también clasificar como primeros.

Joel Waterman, centro, y sus compañeros durante un partido amistoso ante Rumanía en septiembre de 2025. (Andreea Alexandru / Associated Press)

Canadá quedó en el Grupo B del Mundial de 2026. Debutará el 12 de junio en Toronto ante el ganador del repechaje europeo, que podría ser Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, enfrentará a Catar el 18 de junio en Vancouver y cerrará la fase de grupos ante Suiza el 24 de junio, también en Vancouver.

“Sé que habrá grandes expectativas con una Copa del Mundo en casa. Pero me siento muy tranquilo. Estoy muy tranquilo, muy relajado, muy seguro y convencido de lo que hemos construido, del equipo que tenemos”, señaló Marsch. “Y sé que, incluso estando en el Mundial como asistente, sé lo difíciles que son esos partidos y lo competitivos que son, pero creo que la base que se ha creado, y luego los planes de juego y la preparación que vamos a llevar a cabo, nos preparará para el éxito”.

Para el duelo ante Guatemala, Canadá contará con jugadores de experiencia como Jonathan Osorio, Richie Laryea y Joel Waterman.

“Cuando yo debuté, fue uno de los mejores días de mi vida”, recordó Waterman, defensor de la selección canadiense y del Chicago Fire, al hablar sobre la importancia de integrarse al combinado nacional desde joven. “Para ellos, tener esta oportunidad, simplemente aprovecharla, hacer todo lo posible esa temporada, disfrutar del momento. Trabajar duro”.

Sin embargo, Canadá no tendrá disponible a Jacob Shaffelburg (LAFC), quien se encuentra lesionado, ni a Marcelo Flores (Tigres), originalmente convocado, pero que aún no ha concretado su cambio de selección tras haber representado previamente a México en partidos amistosos. Una vez solicitado el cambio de federación, el proceso es irreversible.

“La razón por la que no (Flores) ha hecho el cambio es que no se lo he pedido. Le he pedido que se tome su tiempo para evaluarlo. No quiero que ninguno de los jugadores con doble nacionalidad que hemos estado reclutando sienta que les estoy presionando o acorralando para que tomen una decisión”, explicó Marsch.

Actualmente, Canadá ocupa el puesto 27 del ranking mundial, mientras que Guatemala se sitúa en el puesto 94.

En los enfrentamientos recientes entre ambas selecciones, Guatemala eliminó a Canadá en penales en los cuartos de final de la Copa Oro 2025. En 2015, los canadienses ganaron por la mínima en un amistoso, y en 2009 se impusieron 3-0 en otro duelo de preparación.

Tras la decepción, Guatemala inicia segundo ciclo con Tena

Luego de quedarse a un paso del repechaje mundialista, el sueño de Guatemala rumbo al Mundial 2030 parece distante, pero el camino arranca este sábado ante Canadá. El amistoso en Los Ángeles servirá para combinar jugadores experimentados con jóvenes que comienzan a integrarse a un cambio generacional paulatino.

“Es verdad que quedamos muy dolidos porque durante cuatro años estuvimos remando para calificar el mundial y nos fuimos y quedamos en la orilla”, expresó Luis Fernando Tena, quien renovó en diciembre con Guatemala para un segundo ciclo tras asumir el cargo en 2021.

Entre los convocados destacan Nicolás Samayoa, Óscar Santis, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, José Pinto, José Morales, Óscar Castellanos y Darwin Lom, además de los debutantes Héctor Prillwitz, Marvin Ávila Jr. y Widvin Tebalán. También entrenó con el grupo Matt Evans, jugador de 19 años que recientemente ascendió de LAFC2 al primer equipo del LAFC.

“Este tipo de partidos son muy importantes para nosotros el seguir mostrándose para gente joven siempre acompañado de gente de más experiencia”, añadió Tena. “Jugar con equipos tan fuertes como Canadá siempre será vital y por eso ponemos lo mejor que tenemos”.

El defensa canadiense Alistair Johnston (2) y el delantero guatemalteco Rubio Méndez (9) luchan por la posesión del balón durante la primera parte del partido de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, el domingo 29 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr) (Abbie Parr / Associated Press)

El técnico mexicano reconoce que la afición aún resiente la ausencia de Guatemala en el Mundial de 2026, pero confía en recuperar el respaldo con actuaciones sólidas.

“Siempre jugamos con toda seriedad”, declaró Tena, quien también confirmó que aceptó una reducción salarial en este segundo ciclo debido a la menor carga de compromisos internacionales.

Tena se encuentra en Los Ángeles, ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2028, certamen que ganó en Londres 2012 con México. Entre sus objetivos están clasificar a Guatemala para el Mundial Sub-20 de 2027 y para los Juegos Olímpicos de 2028, además de afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la Nations League 2026-27.

“Llevo cuatro años ya en Guatemala y espero que por lo menos otros cuatro”, concluyó Tena, destacando la entrega y ambición del futbolista guatemalteco.