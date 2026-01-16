Vergil Ortiz Jr. demanda a Golden Boy Promotions de Óscar de la Hoya para rescindir su contrato

Vergil Ortiz Jr. festeja tras vencer a Mauricio Herrera en un duelo el sábado por la noche en Las Vegas.

El boxeador estadounidense Vergil Ortiz Jr. interpuso una demanda contra Golden Boy Promotions para rescindir su contrato con la empresa que dirige Óscar de la Hoya, alegando incumplimiento contractual por parte de la promotora.

De acuerdo con la demanda, Ortiz Jr. sostiene que Golden Boy habría interferido en sus ingresos al no concretar un acuerdo para una pelea contra Jaron Ennis, lo que afectó directamente su carrera y sus oportunidades económicas.

Ortiz Jr., campeón interino invicto del peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), presentó la demanda ante una corte del distrito de Nevada, en Estados Unidos. El pugilista ha sido representado por Golden Boy Promotions desde su debut profesional en 2016 y actualmente mantiene un contrato de tres años que vence en mayo de 2024.

El abogado que representa a Ortiz Jr. es el mismo que llevó el caso de Canelo Álvarez cuando el mexicano solicitó la rescisión de su contrato con Golden Boy Promotions en septiembre de 2020.

La demanda presentada el viernes también señala que el boxeador tenía la posibilidad de quedar libre si finalizaba el contrato entre Golden Boy Promotions y la plataforma de streaming DAZN. Dicho acuerdo concluyó el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, según el documento legal, la promotora argumenta que se encuentra en negociaciones para renovar el contrato con DAZN y que, por ese motivo, Ortiz Jr. no podría dar por terminado su vínculo contractual.

Golden Boy Promotions respondió a la demanda mediante un comunicado emitido el viernes.

“Estamos al tanto de la demanda. Desgraciadamente, Vergil está recibiendo malos consejos de su abogado y de su representante, quienes han incumplido repetidamente el contrato. Defenderemos enérgicamente esta demanda y haremos valer nuestros derechos. Estamos seguros de que el juez coincidirá en que nuestro contrato es válido y que Vergil y su equipo lo han incumplido”, señaló la empresa.

La noche del viernes, Golden Boy Promotions presentó una cartelera de bajo perfil transmitida por DAZN, encabezada por el prospecto mexicano Raúl Curiel.

