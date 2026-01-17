Canadá domina y derrota a Guatemala en primer amistoso de 2026

Mathhieu Choiniere, jugador del LAFC y Canadá (6), enfrenta la marca de Marvín Ávila en el partido del sáado en el BMO Stadium.

La joven selección de Canadá, anfitriona mundialista en el verano, venció 1-0 a Guatemala, que también convocó a varios jóvenes, el sábado por la noche, ante una pobre asistencia en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El único gol del encuentro cayó al minuto 66 cuando Jacen Russell-Rowe anotó de cabeza tras un centro de Malik Henry.

De no ser por las intervenciones del arquero Kenderson Navarro, Canadá se hubiese llevado una mayor ventaja.

“En general, quería un juego que reflejara lo que somos”, dijo Jesse Marsch, entrenador de Canadá. “Creo que cumplimos con nuestro objetivo. Pareció al equipo de Canadá, sin importar quién estuviera en el equipo”.

“Creo que muchos de estos jugadores incrementaron sus posibilidades de estar en el equipo final para el Mundial”, dijo Marsch. “Guatemala es muy compacta y defiende muy bien. Pelean por cada pulgada de la cancha. Respeto lo que hacen”.

El entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena, contó en este cotejo con algunos jugadores que le generan cierto optimismo para su nuevo proceso mundialista. En el equipo guatemalteco debutó Marvin Ávila, un jugador de 17 años que pronto estará en las filas del Santos de Brasil. También ingresó Matt Evans, jugador que apenas subió al primer equipo del LAFC, y dejó buena impresión al entrar de cambio en la segunda mitad.

Tena dijo que Ávila tuvo una muy buena actuación, aunque fue difícil, pues Canadá tuvo el balón en el primer tiempo, mientras que Evans es un jugador muy talentoso y lo demostró con un disparo de larga distancia al inicio del segundo tiempo.

Canadá intentó en varias ocasiones pero la defensa de Guatemala y su arquero Kenderson Navarro estuvieron sólidos. (Roberto Cortés/LA Times en Español)

“Canadá tiene un equipo muy fuerte. Tienen mucho tiempo trabajando juntos, son jugadores que están peleando por un puesto al Mundial”, dijo Tena. “El equipo se planteó bien, la gente aplaudió a nuestros jugadores en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Canadá fue ligeramente superior y el marcador es justo.”

Guatemala tardó hasta el minuto 16 en enviar un balón a las manos de James Pantemis, quien también evitó algunos disparos peligrosos de los chapines.

Con el aliento en las gradas, Guatemala siguió insistiendo, pero también se salvó de varias jugadas peligrosas en el segundo tiempo.

“Creo que merecemos la victoria por 1-0. Estuvimos sólidos en la defensiva. Terminar el partido sin aceptar gol es un reflejo de lo que peleamos como equipo”, dijo Matthieu Choinier, mediocampista del LAFC y Canadá.

El Guatemala ante Canadá tuvo una pobre entrada el sábado por la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles. (Eduard Cauich/Los Angeles Times)

Canadá, que culminó con un campamento de 10 días en el sur de California, está ubicado en el grupo B del próximo Mundial. Debutará el 12 de junio en Toronto ante el ganador del repechaje europeo, que podría ser Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, enfrentará a Catar el 18 de junio en Vancouver y cerrará la fase de grupos ante Suiza el 24 de junio, también en Vancouver.

“Fue un buen campamento y, al final, queremos tener un examen”, dijo Marsch. “En general obtuvimos muchas respuestas y en el juego creo que dimos resultados”.

