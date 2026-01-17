Rams vs. Bears: Cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en los playoffs de la NFL

El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford (9), busca pasar el balón durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Rusty Jones)

Los Rams de Los Ángeles (12-5) viajan al frío de Chicago para enfrentar a los Bears (11-6) este domingo en el juego de la ronda divisional en el Soldier Field, a las 3:30 p.m. Hora del Pacífico. Los Rams son ligeros favoritos, a pesar de que los Bears tendrán a su favor el frío y el aliento de su afición como locales.

El partido que enfrentará a los mariscales de campo Caleb Williams y Matthew Stafford podrá verse en NBC/Peacock.

Los Rams, segundos del Oeste de la NFC, pasaron un susto en su visita a los Panthers de Carolina cuando parecían tener el juego bajo control, pero en el último cuarto estuvieron por debajo en el marcador en dos ocasiones, aunque resolvieron con un touchdown en los últimos minutos.

Anuncio

Los Rams son la décima mejor defensiva anotadora, con 20.4 puntos por juego, pero también son los mejores a la ofensiva, con 30.5 puntos por juego.

Los Bears, campeones del Norte de la NFC, tienen 25.9 puntos por juego a la ofensiva esta temporada, novena en el ranking, mientras que permiten 24.4 puntos por partido, la décima tercera en la liga a la defensiva.

Los Bears vienen de una épica remontada cuando caían 21-3 al mediotiempo ante los Green Bay Packers pero remontaron. Los Bears tienen siete triunfos este año en partidos en los que perdían en el último cuarto.