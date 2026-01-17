Anuncio
Deportes

Rams vs. Bears: Cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en los playoffs de la NFL

Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) looks to pass du
El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford (9), busca pasar el balón durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Panthers de Carolina, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Rusty Jones)
(Rusty Jones / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Los Rams de Los Ángeles (12-5) viajan al frío de Chicago para enfrentar a los Bears (11-6) este domingo en el juego de la ronda divisional en el Soldier Field, a las 3:30 p.m. Hora del Pacífico. Los Rams son ligeros favoritos, a pesar de que los Bears tendrán a su favor el frío y el aliento de su afición como locales.

El partido que enfrentará a los mariscales de campo Caleb Williams y Matthew Stafford podrá verse en NBC/Peacock.

Los Rams, segundos del Oeste de la NFC, pasaron un susto en su visita a los Panthers de Carolina cuando parecían tener el juego bajo control, pero en el último cuarto estuvieron por debajo en el marcador en dos ocasiones, aunque resolvieron con un touchdown en los últimos minutos.

Anuncio

Los Rams son la décima mejor defensiva anotadora, con 20.4 puntos por juego, pero también son los mejores a la ofensiva, con 30.5 puntos por juego.

Los Bears, campeones del Norte de la NFC, tienen 25.9 puntos por juego a la ofensiva esta temporada, novena en el ranking, mientras que permiten 24.4 puntos por partido, la décima tercera en la liga a la defensiva.

Los Bears vienen de una épica remontada cuando caían 21-3 al mediotiempo ante los Green Bay Packers pero remontaron. Los Bears tienen siete triunfos este año en partidos en los que perdían en el último cuarto.

DeportesNFL

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio