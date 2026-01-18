Alex Morgan y Mia Hamm anticipan un mayor auge del fútbol en EEUU gracias al Mundial 2026

Alex Morgan (izq.) y Mia Hamm se reunieron el sábado en Rawlinson Stadium de Los Ángeles para un evento a beneficio de sus respectivas fundaciones.

Dos leyendas del fútbol femenil estadounidense, Alex Morgan y Mia Hamm, regresaron a la cancha este sábado en el Rawlinson Stadium de la Universidad del Sur de California (USC), aunque esta vez fue por una causa benéfica. Ambas organizaron y encabezaron la Goal Cup, un evento a beneficio de la Fundación de Alex Morgan y la Fundación de Mia Hamm, organizaciones dedicadas a ampliar el acceso y las oportunidades deportivas para niñas y mujeres.

Morgan, cocapitana de la selección de Estados Unidos entre 2018 y 2020, ha mantenido una presencia activa en el deporte tras su retiro del fútbol profesional en 2024. Además de su trayectoria como jugadora, es inversionista en distintos proyectos deportivos, entre ellos Trybe Ventures, una firma que está desarrollando una liga de golf bajo techo. La exdelantera también es inversionista minoritaria en el Wave de la NWSL, su último equipo como profesional.

Durante el evento, la exgoleadora estadounidense destacó la influencia que Hamm ejerció en su carrera y en el crecimiento del fútbol femenil.

Alex Morgan (centro) también compartió un momento antes del partido con las jugadoras de los Estados Unidos, quienes fueron a presenciar el juego. (Angel Almada/Especial para LA Times en Español)

“Es la persona que me inspiró desde el inicio. Estoy muy orgullosa de estar aquí junto a ella”, expresó Morgan, de 36 años, antes del partido que se jugó con dimensiones más pequeñas a las del fútbol reglamentario.

La campeona mundial y medallista olímpica críada en Diamond Bar también subrayó su entusiasmo por seguir impulsando el deporte femenino desde distintos frentes, incluida la inversión.

“Es fantástico ver cómo siguen creciendo los deportes femeninos. Intento aportar mi granito de arena, tanto apoyando a la próxima generación como invirtiendo en equipos y ligas deportivas femeninas”, afirmó Morgan, quien celebró estar en el evento rodeado de personas que apoyan el fútbol femenil.

Mia Hamm charla con los invitados previo al partido de exhibición del sábado por la tarde. (Angel Almada/Especial para LA Times en Español)

Morgan también se refirió a los próximos eventos clave en el calendario internacional, como la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que por primera vez contarán con más equipos en la rama femenil que en la masculina. Asimismo, destacó el impacto que tendrá el Mundial masculino de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano.

“Va a ser muy emocionante. Ya se nota un aumento en el número de niños que quieren jugar al fútbol. Habrá más marcas interesadas y más plataformas digitales enfocadas en este deporte”, señaló Morgan. “Creo que será positivo para la economía, para el país y para la representación del fútbol. Ojalá la selección llegue lejos, quizá hasta los cuartos de final”.

Por su parte, Hamm, dos veces campeona del mundo y doble medallista olímpica de oro, compartió la cancha con su esposo, Nomar Garciaparra, expelotero de los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Blancas de Boston.

Hamm, delantera de la selección estadounidense entre 1987 y 2004, resaltó la importancia del fútbol en Estados Unidos, especialmente con los partidos que se disputarán en el SoFi Stadium durante el Mundial, dos de ellos serán de la selección de EE.UU.

“Este país sabe organizar grandes eventos, y la Copa del Mundo es el más grande del mundo. Estamos muy emocionados”, comentó antes del partido de celebridades.

La exjugadora también comparó la evolución del fútbol desde el Mundial de 1994 y el Mundial Femenil de 1999, destacando el mayor acceso a ligas internacionales y a la práctica del deporte en la actualidad.

Tanto Hamm como su esposo, Nomar Garciaparra, han sido inversionistas en el fútbol durante años, lo que les ha permitido observar de cerca su desarrollo en Estados Unidos. Ambos son inversionistas del LAFC en la MLS.

Garciaparra, quien creció jugando fútbol en el sur de California antes de destacar en el béisbol de las Grandes Ligas, destacó el crecimiento del fútbol en EE.UU.

“Hay mucho impulso y entusiasmo en el país por albergar la Copa del Mundo”, Garciaparra, originario de Whittier, California.

Entre las participantes del encuentro también estuvieron exjugadoras internacionales, como la canadiense Lauren Sesselmann, medallista olímpica, quien expresó su entusiasmo ante la cercanía del Mundial de 2026.

“Es un torneo donde cualquiera puede ganar, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Estoy muy ilusionada con el grupo que tiene Canadá y con el trabajo que está haciendo Jesse Marsch”, concluyó Sesselmann, quien representó a la selección canadiense entre 2011 y 2015.

El evento también contó con la presencia de varias jugadoras de la selección de Estados Unidos, que el sábado enfrenta a Paraguay en Carson en partido amistoso. Tanto Morgan como Hamm hablaron con ellas previo al duelo de exhibición.

