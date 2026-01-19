Hijo de David y Victoria Beckham estalla contra sus padres en redes sociales

Mia Regan, desde la izquierda, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham posan para los fotógrafos a su llegada al estreno del programa de televisión “Beckham” el martes 3 de octubre de 2023 en Londres.

Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, desató la polémica en redes sociales tras publicar una serie de mensajes en los que acusa a sus padres de manipular la narrativa mediática para proteger su imagen pública, lo que agregó un capítulo más al drama de la familia, el cual ha sido difundido principalmente por revistas y tabloides.

En varias historias de Instagram publicadas este lunes, Brooklyn, de 26 años, aseguró que sus padres llevan años moldeando la cobertura mediática sobre su familia sin considerar a los demás.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas de la prensa sobre nuestra familia”, escribió Brooklyn, al referirse a lo que calificó como “momentos performativos en las redes sociales y apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas”, y agregó que “están dispuestos a llegar para difundir innumerables mentiras en los medios de comunicación, en su mayoría a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada”.

Anuncio

El joven también acusó a sus padres de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz, con quien se casó en 2022. Peltz es hija de la pareja multimillonaria comformada por Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.

“Mi esposa ha sido constantemente menospreciada por mi familia, por mucho que hayamos intentado unirnos como una sola familia”, escribió Brooklyn.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, añadió Brooklyn, quien cuenta con 16.3 millones de seguidores en Instagram. “Desgraciadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”.

Asimismo, afirmó que, por ahora, no busca una reconciliación con sus padres.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan; estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, indicó el hijo mayor de los cuatro hermanos Beckham, conocido por su trabajo como modelo, fotógrafo y aficionado a la cocina.

