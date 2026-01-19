Análisis: Por qué los Rams están listos para vengarse de los Seahawks

No solo los Chicago Bears tuvieron un patrón esta temporada.

Los Rams también lo tuvieron.

Mientras que Chicago acumuló finales de cuento de hadas, los Rams no lograron terminar lo que habían comenzado con una regularidad inquietante.

Cinco derrotas. Cinco fracasos.

¿Recuerdan el final insatisfactorio de “Los Soprano”? Un crescendo creciente... y luego un corte abrupto a negro. Eso fue lo que les pasó a los Rams. Se quedaron sin combustible. Sin respuestas.

El defensa estrella Jared Verse dijo: “Todas nuestras derrotas fueron culpa nuestra”.

Tras dos semanas de playoffs, los Rams han dado un giro. De repente, cierran los partidos.

Claro que hubo imperfecciones en su victoria por 20-17 en la prórroga en Chicago el domingo por la noche, al igual que su victoria por tres puntos en Carolina tuvo sus defectos.

La cuestión es que, cuando los Rams necesitaban dar el golpe de gracia, lo dieron.

Eso es justo lo que quieren hacer de cara al partido por el campeonato de la NFC en Seattle, donde el mes pasado desperdiciaron una ventaja de 16 puntos en el último cuarto y acabaron perdiendo en la prórroga.

Los sismólogos están preparados. Así de ruidoso estará el Lumen Field. Puede que el suelo tiemble en Seattle, pero los Rams no lo harán.

“No pensamos demasiado en ese último partido”, dijo el safety de los Rams, Kam Curl. “[Seattle] tuvo suerte y ganó al final. Creo que somos el mejor equipo”.

Luego admitió: “Va a ser una lucha encarnizada”.

En la jerga del fútbol americano, Curl fue un dawg el domingo por la noche, al realizar una gran intercepción a Caleb Williams en la prórroga y preparar la jugada ganadora de gol de campo.

Eso revirtió la heroicidad casi sobrenatural de los Bears, que ganaron partidos con remontadas en el último cuarto siete veces esta temporada, más que cualquier otro equipo. Y el touchdown de Williams al final del tiempo reglamentario, cuando retrocedió de la yarda 14 a la 40 —¡la cuarenta!— y de alguna manera encontró a Cole Kmet en la zona de anotación, pasará a la historia del deporte de Chicago.

Sin embargo, en una noche gélida, bajo la nieve arremolinada, estos Rams le dijeron al destino que se fuera a paseo.

El safety de los Rams, Quentin Lake, dijo que los momentos bajos de esta temporada, la frustración de perder esos partidos reñidos, «nos dieron la experiencia y la confianza» para encender los posquemadores ahora.

“Sabemos lo que hay que hacer para no volver a sentir esa sensación”, dijo. “El único equipo que ha vencido a los Rams son los Rams, así de simple”.

Entre los cuerpos fríos e imponentes que se vieron el domingo en Chicago: el lago Michigan y Lake, Quentin.

En el cuarto cuarto, con los Bears a dos yardas de anotar, Lake atrapó al corredor D’Andre Swift en el aire y lo derribó al césped sin que ganara yardas. Fue una jugada clave en una defensa de la línea de gol que dejó sin aliento a la multitud.

“Tuve que canalizar a mi Carnell Lake interior en esa jugada”, dijo refiriéndose a su padre, el legendario defensa de la UCLA y los Pittsburgh Steelers.

Esa no fue la única canalización que hicieron los Rams. Convirtieron un cuarto y uno en el cuarto cuarto entregando el balón al receptor Puka Nacua, una jugada que recuerda a un jet sweep a Cooper Kupp en una situación similar en la Super Bowl.

El linebacker de los Rams Byron Young, a la izquierda, y el tackle defensivo Poona Ford (95) placan al quarterback de los Chicago Bears Caleb Williams durante el tercer cuarto del partido que los Rams ganaron por 20-17 en la prórroga de los playoffs divisionales de la NFC el domingo.



(Eric Thayer / Los Angeles Times)

Y su victoria en Chicago tuvo el sabor de su victoria divisional en Tampa Bay hace cuatro años, cuando levantaron el Trofeo Lombardi. En esa victoria por 30-27 sobre los Buccaneers, los Rams respondieron de manera similar a un golpe bajo cerca del final —un touchdown de Tampa Bay para empatar— y luego avanzaron 62 yardas en los últimos 42 segundos y ganaron con un gol de campo.

Al igual que en la temporada regular de los Rams, hubo todo tipo de señales de alarma en la temporada regular para ese equipo. Aquellos Rams no ganaron ningún partido en noviembre, pero luego se pusieron las pilas.

Ese camino hacia la Super Bowl está entretejido en el tapiz de los grandes momentos del deporte de Los Ángeles. Los Rams vencieron a los Buccaneers, luego derrotaron a San Francisco en el partido por el título de la conferencia en el SoFi Stadium antes de ganarlo todo contra Cincinnati en ese mismo campo.

Ahora, otro enfrentamiento con un rival de división por un puesto en la Super Bowl.

Hablando de flashbacks, tres de los cuatro posibles enfrentamientos de la Super Bowl son revanchas: Rams-New England, Seattle-New England y Seattle-Denver.

Hay un gran respeto entre los Rams y los Seahawks y, al menos por parte de los Rams en el vestuario el domingo por la noche, la sensación de que este enfrentamiento estaba predestinado.

“Algo en ese momento en el que perdimos ese partido [en Seattle] me hizo sentir que volveríamos aquí”, dijo el liniero defensivo Kobie Turner. “Y, sinceramente, no lo cambiaría por nada”.

Así que, después de darle la vuelta al destino en Chicago, los Rams vuelven a estar tranquilos. Solían bloquearse bajo presión. El domingo, de alguna manera, se descongelaron.