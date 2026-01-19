Rams vs. Seahawks: Así llegaron al juego de Campeonato de la Conferencia Nacional

Los Rams y los Seahawks de Seattle se enfrentarán en el Lumen Field el próximo domingo, 25 de enero, en la final de la Conferencia Nacional (NFC), con el pase al Super Bowl LX en juego.

El duelo reunirá a dos rivales divisionales que ya se conocen bien y que llegan a esta instancia tras recorridos distintos, pero igualmente sólidos, en los playoffs de la NFL. El juego será transmitido por FOX (3:30 p.m. PT).

Los Carneros aseguraron su lugar en el juego por el campeonato tras vencer el domingo a los Bears de Chicago por 20-17 en tiempo extra en la Ronda Divisional.

El encuentro estuvo marcado por una remontada tardía de los Bears, que forzaron la prórroga con un touchdown en los segundos finales. En tiempo extra, una intercepción de la defensiva de Los Ángeles facilitó el avance hasta la posición de gol de campo, y el pateador resolvió con éxito desde 42 yardas para sellar la victoria.

Los Seahawks se impusieron en su juego divisional con una victoria dominante por 41-6 sobre los 49ers de San Francisco. Seattle tomó ventaja temprana con un retorno de kickoff para touchdown y luego centró su ofensiva en el juego terrestre y en mantener la presión defensiva, limitando a San Francisco a solo seis puntos y controlando el reloj de juego.

El mariscal de campo, Matthew Stafford, es el referente de los Rams, pero no lo ha hecho todo solo. Kyren Williams ha sido una pieza clave en la ofensiva terrestre de Los Ángeles durante toda la temporada, promediando más de 70 yardas por partido y aportando doble amenaza con recepción y acarreo.

En el duelo contra Chicago, corrió 21 veces para 87 yardas y anotó dos touchdowns, incluyendo las primeras anotaciones terrestres de su carrera en playoffs. Su capacidad para sostener series largas y ganar yardas después del contacto será crucial contra una defensiva de Seattle que busca detener el juego por tierra.

Otro jugador que también es crucial para los Rams, es el receptor Puka Nacua, quien ha sido el principal punto de ataque aéreo del equipo, liderando la franquicia en recepciones y yardas durante toda la temporada.

Su habilidad para capturar pases en situaciones de presión y alargar jugadas ayudará a los Rams a estirar el campo y a evitar que la defensiva de Seattle se enfoque exclusivamente en detener el juego terrestre.

Por los Seahawks, Kenneth Walker III, fue el protagonista del aplastante triunfo de Seattle sobre los 49ers, acumulando 116 yardas en el terreno y tres touchdowns, cifra que empató un récord de franquicia en un juego de playoffs.

Su explosividad y equilibrio entre potencia y visión hacen que pueda romper el esquema defensivo de Los Ángeles, forzando a la línea defensiva a mantenerse disciplinada en cada snap.

Aunque ha lidiado con una lesión de oblicuo, Sam Darnold fue eficiente en la victoria divisional, completando 12 de 17 pases para 124 yardas y un touchdown. Su gestión del juego, lectura de coberturas y toma de decisiones serán determinantes contra una defensiva de los Rams que ha forzado pérdidas de balón en momentos clave. Mantener la posesión y encontrar a sus receptores en situaciones ajustadas será vital para Seattle.

Seattle llega al NFC Championship como ligero favorito, principalmente por su rendimiento dominante en la Ronda Divisional y por jugar en casa ante su afición. Los Seahawks aprovecharon un ataque terrestre eficaz y una defensiva que limitó a su rival a seis puntos para avanzar con claridad.

Los Rams, en cambio, han tenido partidos más ajustados en playoffs, confiando en jugadas clave de su ofensiva terrestre y en la precisión en momentos puntuales del juego aéreo.

