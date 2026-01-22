Rams vs. Seahawks: Hora, TV y cómo ver la final de la NFC, con acceso en el SoFi Stadium

Los Rams de Los Ángeles y los Seahawks de Seattle volverán a enfrentarse este 25 de enero en el Lumen Field con un lugar en el Super Bowl LX en juego.

El juego del domingo será el tercer duelo entre ambos en la temporada y el primero en playoffs con el Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) como premio.

Aunque el partido se disputará en la casa de los Seahawks, los aficionados angelinos podrán seguir la transmisión en el SoFi Stadium de Inglewood —sede de los Rams—. El acceso tendrá un costo de $10 para el público en general, mientras que los abonados de temporada pagarán $5.

El juego dará inicio a las 3:30 p.m. PT y será transmitido por TV en FOX Sports, mientras que en línea se podrá ver por medio de NFL+, Hulu + Live TV y/o Sling TV.

Los Seahawks (15-3) llegan como los campeones del Oeste de la NFC, mientras que los Rams (14-3) accedieron a la final tras ganar como visitantes en las dos rondas previas de los playoffs.

En temporada regular, cada equipo ganó un partido, ambos por márgenes mínimos, lo que anticipa un nuevo encuentro definido por detalles… con un ganador que cometa menos errores.

La serie histórica favorece ligeramente a Seattle, pero en playoffs los Rams han ganado los dos enfrentamientos previos, incluido el juego de comodines de la temporada 2020. Ninguno de esos antecedentes, sin embargo, se dio con un pase al Super Bowl en disputa.

Los Carneros han construido su camino desde la ofensiva aérea. Matthew Stafford condujo un ataque que se mantuvo entre los más productivos de la NFC durante la temporada, apoyado en un grupo joven de receptores y en un juego terrestre funcional que permitió balance.

Seattle, en cambio, se sostuvo desde la defensa. Fue uno de los equipos que menos puntos permitió en la conferencia, con una secundaria que forzó errores en momentos clave y un front defensivo consistente contra la carrera.

En ofensiva, los Seahawks afrontaron la temporada con ajustes importantes en la posición de quarterback tras la salida de Geno Smith, y encontraron estabilidad con un esquema conservador que priorizó posesión y eficiencia.

Los tres partidos entre ambos en 2025 se resolvieron por una diferencia combinada de menos de 10 puntos, incluido un juego que necesitó tiempo extra. El primer juego del 5 de enero de 2025 hacía parte de la temporada 2024.