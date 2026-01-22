Ryan García enfrentará al campeón Mario Barrios y a su exentrenador en duelo titular

Cuando Ryan García dejó el campamento de Canelo Álvarez en 2022, el entrenador veterano Joe Goossen le abrió las puertas a ‘King Ry’ y trabajó con él en Chula Vista, no solo en el aspecto boxístico, sino también en lo mental.

En ese entonces, Goossen lo describió como un muchacho de 23 años que se estaba “convirtiendo en un hombre” de cara a la pelea que el mexicoamericano ganó fácilmente ante Emmanuel Tagoe. Goossen también trabajó con García en su victoria por nocaut ante Javier Fortuna.

Pero tras la derrota por nocaut ante Gervonta Davis en 2023, ambos se separaron.

Este año, el destino ha hecho que ambos se encuentren nuevamente, pero en sentidos opuestos.

Goossen es el nuevo entrenador de Mario Barrios (29-2-2, 18 KOs), monarca wélter del Consejo Mundial de Boxeo y próximo rival de García (24-2, 20 KOs) el 21 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La contienda será televisada por DAZN en Pago por Evento.

El jueves, en Hollywood, ambos fueron protagonistas de un intercambio en el que García llamó a Goossen un “traidor”, mientras que el legendario entrenador se defendió diciendo que así es el negocio del boxeo y que no había nada personal al entrenar a Barrios.

Por otro lado, cuando García dejó a Goossen tras la derrota ante ‘Tank’ Davis, García contrató a Derrick James para su duelo que ganó en 2023 ante Óscar Duarte. Luego siguió trabajando con él en su triunfo ante Devin Haney, que posteriormente fue revertido a un “No Contest” debido a que García dio positivo en el antidoping. Un día antes de esa contienda, García no había dado el peso, por lo que también perdió la oportunidad de obtener el título.

Al dar positivo en el antidoping, García fue suspendido por un año, un período que el californiano describe como un período en el que “no pensaba en el boxeo”.

“La gente asumió que estaba en el gimnasio, pero no estaba en el gimnasio”, dijo García al describir el tiempo en el que estuvo suspendido. “No me importaba el boxeo”.

Volvió ante Rolando Romero en mayo de 2025 con su papá, Henry García, en su esquina, y cayó por decisión unánime en una contienda por la corona “regular” de peso wélter, en la que pareció estar muy lejos de su mejor condición física.

“(Ante Rolando Romero) me dieron dos meses para prepararme para la pelea y tenía que perder 30 libras, y estaba haciendo muchas cosas que no debería hacer en el campamento”, reconoció García durante la conferencia de prensa sostenida el miércoles en The Avalon.

“Definitivamente aprendimos de ese error”, declaró el pugilista de 27 años.

Tras esa derrota, García tomó tiempo para someterse a una cirugía en la mano derecha ese mismo mes en el que perdió ante Romero.

“Me recuperé milagrosamente. Literalmente comencé a alzar pesas una semana y media después de la cirugía y milagrosamente me recuperé. No hubo problema, no pensé que me iba a curar tan pronto”, declaró García.

En esta ocasión, volverá a estar con su padre en su esquina, basándose en “su instinto y su corazón”, según Ryan.

Según García, en estos ocho meses en los que no ha peleado se ha dedicado a pensar y a replantearse muchas cosas. Dice haber dejado atrás sus problemas de drogas. Su padre, Henry García, afirma que su hijo está ahora al 100%.

Si todo eso es cierto, lo veremos en el ring el 21 de febrero.

Por su parte, Barrios necesitaba un entrenador después de empatar ante Manny Pacquiao en julio de 2025 y decidir separarse de Bob Santos en diciembre pasado.

De acuerdo con Goossen, Barrios y él comenzaron a trabajar en el duelo ante García desde el 1 de diciembre, por lo que tienen cierta ventaja.

“Estaba muy agradecido y honrado de que el campeón del mundo me hubiera llamado”, dijo Goossen, de 72 años.

“Bob Santos me explicó que no importa a quién enfrentara; Barrios necesitaba a otro entrenador. Sucedió que la pelea resultó ante Ryan”, declaró Goossen, conocido por entrenar al excampeón fallecido Diego ‘Chico’ Corrales.

“El cambio iba a suceder de todas maneras; solamente pasó que nos tocó Ryan García ahora”, confirmó Barrios sobre el cambio de esquina.

Goossen también ha entrenado a otros campeones del mundo como Gabriel y Rafael Ruelas, Joel Casamayor, Shane Mosley, Riddick Bowe, entre otros.

De acuerdo con Goossen, Barrios se adapta muy bien a diferentes formas de trabajar, algo que ha notado al entrenar con el texano, aunque reconoció que sí tuvo que hablar con el campeón sobre lo que observó en la contienda ante Pacquiao.

“Algunas veces lo que obtienes en la pelea es lo que has puesto en el gimnasio. Estamos poniendo más rounds, muchos más rounds, 30 o 40 rounds todos los días”, indicó Goossen. “No solo estamos haciendo rounds por hacer rounds, todo tiene un propósito”.

Barrios, quien entrenó de niño en el Eastside Boys and Girls Club en San Antonio, ha tenido una carrera que ha ido de menor a mayor. De ser un campeón desconocido, ahora enfrenta a peleadores de la talla de Davis, Keith Thurman, Yordenis Ugás y Pacquiao, entre otros.

“Ese ha sido el sueño desde que comencé a pelear. Ahora estoy encabezando estas grandes arenas. Todo lo que sacrifiqué ahora se está pagando”, dijo Barrios. “Ha sido un camino difícil”.

Barrios ha sido criticado como un “campeón accesible”, pues no ha vencido a grandes nombres, aunque defender el cinturón ante Pacquiao y enfrentar a peleadores de la talla de Davis le han agregado credibilidad en cada pelea. Una victoria ante García será vital para su trayectoria como campeón.

“El pelear contra estos grandes peleadores me da mucha confianza porque sé que puedo enfrentarme a ellos”, dijo Barrios.

Barrios, un campeón limitado, parece ser el rival que García necesitaba para finalmente conquistar un campeonato del mundo, aunque el boxeador californiano primero tendrá que probar en el ring que el tiempo en el que estuvo ausente le dio prioridad al boxeo, así como a su salud física y mental. Las palabras ya no son suficientes.

