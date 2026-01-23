Análisis: Rams vs. Seahawks con Rodolfo Landeros previo a la final de la NFC en los playoffs de la NFL

El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford (9), habla con sus compañeros de equipo durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bears de Chicago, el domingo 18 de enero de 2026, en Chicago. (AP Photo/Kamil Krzaczynski)

La tercera será la vencida para la rivalidad entre Seahawks y Rams esta temporada 2025-26, la cual ya ha visto dos duelos en temporada regular, con victorias por cada bando. El enfrentamiento definitivo pondrá cara a cara a la mejor ofensiva anotadora de la NFL (30.5 puntos por juego) contra la mejor defensiva anotadora (17.2 puntos por juego) en el partido por el campeonato de la NFC. El premio es el Super Bowl.

Los Seahawks llegan encendidos tras vapulear a los 49ers por 41-6 en la ronda divisional. Los Rams, por su parte, han tenido que viajar a todos sus juegos de playoffs, una situación que les ha pasado factura, aunque lograron salir con la mano en alto. Primero sufrieron para vencer a los Panthers 34-31 en Carolina y, posteriormente, derrotaron a los Bears en Chicago 20-17 en tiempo extra.

El partido de este domingo entre Seahawks y Rams arrancará a las 3:30 p.m. y será televisado por FOX y FOX Deportes. El periodista mexicano Rodolfo Landeros formará parte del equipo de transmisión de FOX Deportes como reportero de cancha. En la narración estará Adrián García Márquez, junto a Jaime Motta y Jessie Losada, en el análisis.

Previo a viajar a Seattle, Landeros analizó con LA Times el partido de vida o muerte del domingo, subrayando la importancia de la localía y la atmósfera hostil que suele presentarse en Lumen Field.

“La adversidad para los Rams va a ser, evidentemente, la atmósfera. El clima no creo que tanto le pueda afectar. Sí, va a ser factor, pero va a ser muy, muy hostil la atmósfera. Sabemos cómo juega el famoso jugador número 12 . Ahí el Lumen Field va a ser muy ruidoso, va a ser eléctrico”, advirtió Landeros.

“La ventaja, por ejemplo, para los Seahawks es que, pues, no han tenido que salir de su casa desde que terminó la temporada regular. No han tenido que tomar un avión, no han dormido en hoteles, ese tipo de circunstancias. Al final, para los Rams, pues tienes que manejar este tipo de entornos, pero creo que McVay lo ha sabido hacer y su equipo, la verdad, ha hecho un gran trabajo”, dijo Landeros.

Landeros también destacó el potencial ofensivo de los Rams, encabezado por Matthew Stafford, al que calificó como “impresionante”.

“Los dos están muy bien armados: Seattle con la mejor defensiva y los Rams con la mejor ofensiva. Es un choque de trenes que va a ser espectacular”, añadió.

El quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford (9), busca pasar el balón contra los Chicago Bears durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la fase divisional de los playoffs de la NFL, el domingo 18 de enero de 2026, en Chicago. (AP Photo/Kamil Krzaczynski)



(Kamil Krzaczynski / Associated Press)

“A mí me gusta mucho Matthew Stafford porque es un calculador preciso y tiene un brazo espectacular”, dijo el periodista deportivo.

Stafford se enfrentará a Sam Darnold, mariscal de campo de los Seahawks, quien cargará con la presión de llevar a Seattle al Super Bowl. La defensiva de los Seahawks representará un reto mayúsculo para los Rams y, según Landeros, la clave del partido estará en evitar errores y ganar la batalla de los turnovers.

“Esta defensiva es feroz”, expresó Landeros.

El quarterback de los Seattle Seahawks, Sam Darnold (14), en acción contra los San Francisco 49ers durante un partido de playoffs divisionales de la NFL el sábado 17 de enero de 2026 en Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson) (Lindsey Wasson / Associated Press)

En el banquillo se vivirá otro duelo atractivo. Sean McVay, entrenador de los Rams, de 39 años, se medirá a Mike Macdonald, de 38, en un enfrentamiento entre dos de las mentes jóvenes más brillantes de la NFL.

“Es una locura lo que han hecho estos dos, y particularmente McVay, porque ya desde que se hizo cargo de los Rams, cómo le cambia la cultura y la ética de trabajo a una organización que venía también de estar en San Luis. Regresa a Los Ángeles y es de los coaches que más admiro. A mí me gusta mucho cómo diseña las jugadas, particularmente del lado ofensivo de la bola”, explicó Landeros.

El choque también enfrenta a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, y a Chris Shula, coordinador defensivo, ambos considerados candidatos a convertirse en entrenadores jefes de algún equipo de la NFL el próximo año.

Al final, como suele suceder en partidos de esta magnitud, el resultado podría definirse por los errores, algo que Landeros dejó claro.

“La clave será no perder la bola. El que gane la batalla de turnovers, creo que va a tener más éxito. Matthew Stafford yo lo veo mucho más preciso que Sam Darnold, que viene arrastrando este problema de oblicuos. Por ejemplo, la semana pasada, cuando nos tocó estar en el partido, no lanzó la bola de jueves a domingo. Para cuando fue el partido, se vio bien, aunque no lo vimos lanzar estos bombazos... Ahí es donde creo que Matthew Stafford tiene la ventaja y tiene jugadores tipo Puka Nacua y, además, sabe correr bien la bola con (Kyren) Williams. Creo que (Stafford) va a tener menos problemas”, añadió Landeros.

La entrevista completa en video está disponible aquí: