La estrella Trinity Rodman firma extensión de contrato con el Washington Spirit hasta 2028

El Washington Spirit aseguró el jueves la continuidad de una de las figuras más importantes del fútbol femenino al llegar a un acuerdo con la delantera Trinity Rodman para un nuevo contrato que la mantendrá con el club hasta la temporada 2028.

El sorpresivo anuncio se hizo en el BMO Stadium, la casa del Angel City FC y el LAFC de la MLS. Rodman se encontraba en Los Ángeles, debido a su participación en el campamento con la selección femenil de Estados Unidos previo al encuentro contra Paraguay el sábado, 24 de enero (2:30 p.m. PT), en el Dignity Health Sports Park.

Rodman, campeona de la NWSL en 2021 y medallista de oro olímpica en 2024, firmó un convenio por tres años que consolida su papel como pieza central del proyecto deportivo del Spirit. El acuerdo es considerado uno de los más relevantes tanto dentro de la NWSL como en el fútbol femenil a nivel internacional, en reconocimiento a su rendimiento y proyección.

“Convertí al DMV en mi hogar y al Spirit en mi familia. Sabía que aquí quería iniciar el siguiente capítulo de mi carrera”, señaló Rodman. “Estoy orgullosa de lo que hemos construido desde mi temporada de novata y entusiasmada por el rumbo del club. Vamos por campeonatos y por elevar el nivel”.

En lo que se convirtió en toda una dramática saga entre la jugadora y el equipo, llegó a su fin tras el acuerdo. La jugadora se convirtió en agente libre a finales del 2025 y parecía que su destino iba a ser Europa, en donde varios equipos mostraron su interés por la talentosa jugadora.

Sin embargo, la renovación no estuvo exenta de controversia. De acuerdo con múltiples reportes, la NWSL buscaba retener a Rodman en la liga a largo plazo, pero el proceso se vio marcado por la intervención directa de la comisionada Jessica Berman. Rodman, de 23 años, estaba dispuesta a aceptar un acuerdo multimillonario con el equipo, pero dicho contrato fue vetado por la comisionada al considerar que violaba las normas de la liga.

Tras la decisión de Berman, el sindicato de jugadoras de la NWSL inició un proceso de reclamación formal en representación de Rodman, añadiendo una dimensión laboral y legal a una de las negociaciones más significativas del fútbol femenil reciente.

Desde su llegada a la liga en 2021, Rodman se ha consolidado como una de las futbolistas más influyentes del circuito. Su impacto se ha reflejado tanto en el terreno de juego como en su proyección global, con un estilo ofensivo marcado por creatividad y potencia física.

La propietaria del club, Michele Kang, subrayó la importancia de la renovación.

“Trinity representa el futuro de este club y del fútbol femenil. Este acuerdo refleja nuestra convicción de que el talento de élite merece un compromiso de élite”, afirmó.

Seleccionada como la segunda elección global del Draft de la NWSL en 2021, Rodman se convirtió entonces, con 18 años, en la jugadora más joven en ser reclutada por la liga. Ese mismo año fue nombrada Novata del Año, dio la asistencia del gol decisivo en la final por el campeonato y, con el paso del tiempo, se transformó en la futbolista más joven en alcanzar 50 contribuciones directas de gol en la historia de la NWSL.

Dos veces finalista al Balón de Oro Femenino y candidata al JMV de la NWSL en 2024, Rodman también es la máxima asistidora histórica del Washington Spirit y una constante tanto a nivel de club como de selección.

“Es una figura clave para el Spirit, para la liga y para el crecimiento del fútbol femenil”, dijo Haley Carter, presidenta de Operaciones de Fútbol del club. “Su impacto va más allá de lo deportivo y es una base fundamental del proyecto que estamos construyendo”.

En el plano internacional, Rodman es habitual en las convocatorias de la selección de Estados Unidos desde su debut en 2022. En los Juegos Olímpicos de París 2024 fue una de las jugadoras más destacadas del torneo, con cuatro goles y una asistencia, incluido el tanto decisivo en tiempo extra ante Japón en los cuartos de final. Hasta ahora suma 47 partidos internacionales, con 11 goles y nueve asistencias.

Para el gerente general Nathan Minion, la renovación era prioritaria.

“Trinity es una de las mejores jugadoras del mundo y una presencia transformadora para el Spirit. Es central para nuestras aspiraciones deportivas y para el futuro que estamos construyendo en Washington”, dijo.