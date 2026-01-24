Una joven Estados Unidos tritura a Paraguay en primero de dos partidos amistosos en el Sur de California

Trinity Rodman, número 2 de Estados Unidos, celebra su gol con Izzy Rodríguez, número 14, y Gisele Thompson, número 20, para tomar una ventaja de 3-0, durante un partido amistoso internacional entre Estados Unidos y Paraguay en el Dignity Health Sports Park el 24 de enero de 2026 en Carson, California.

Con un equipo joven, Estados Unidos venció por 6-0 a Paraguay el sábado por la tarde en el Dignity Health Sports Park de Carson ante 19,397 aficionados.

El partido es el primero de dos amistosos que concluyen el campamento de enero para Estados Unidos. El equipo de Emma Hayes enfrentará ahora a Chile el martes, 27 de enero, en Santa Bárbara, California (7 p.m. TBS/HBO Max). Los duelos son fuera de la Fecha FIFA, por lo que Hayes nombró una plantilla de 26 jugadoras, conformada por jugadoras jóvenes de la NWSL.

El juego fue ampliamente dominado por Estados Unidos, con 18 disparos a gol, frente a solamente dos de Paraguay. El partido representó el regreso de Trinity Rodman después de nueve meses de ausencia, en una selección con mucha sangre nueva. Rodman se perdió la mayor parte de la segunda mitad de 2025 debido a lesiones.

“Para todos nosotros, estamos contentas de que esté de regreso”, dijo Giselle Thompson, lateral de Angel City FC, quien arrancó como titular y está aprovechando estas convocatorias para afianzarse en la selección mayor.

“Tiene mucha más experiencia que todas nosotras. El que ella sea nuestra capitana nos quita presión, nos enfocamos en divertirnos”, dijo Thompson, de 20 años, sobre el regreso de Rodman.

“Trinity es la perfecta compañera, siempre la quieres en tu equipo”, dijo Ally Sentnor, la goleadora de 21 años. “Es increíble tenerla nuevamente”.

Estados Unidos falló muchos goles en la primera parte, y apenas se fue arriba en tiempo de compensación por medio de Riley Turner, quien tuvo su primer partido con la selección mayor. Pero luego, en el segundo tiempo, cayeron cinco goles en cuestión de 12 minutos: Sentnor anotó al 47, seguido de un autogol de Paraguay, para poner las cosas 3-0. Tres minutos después, la nueva capitana Rodman anidó el 4-0. Sentnor metió el 5-0 al 57 y Emma Sears colocó el 6-0 definitivo al 72.

De no ser por la habilidad de la arquera Christina Recalde, quien atajó varias llegadas de las delanteras de Estados Unidos, el partido hubiese tenido un marcador mucho más abultado desde el primer tiempo.

Paraguay aguantó todo en los primeros 45 minutos, a base de pundonor y un poco de suerte. Pero al minuto 48, Riley Turner anotó un gol al recibir un balón de Olivia Moultrie. La arquera paraguaya Recalde quisó adivinar el centro y descuidó el primer poste, para que Turner anotara el 1-0 justo antes del pitazo del mediotiempo. La árbitra central de Costa Rica, Mariela Araya, había agregado tres minutos de compensación.

Ally Sentnor, número 9 de Estados Unidos, celebra su gol, que supuso el 2-0 en el marcador, durante un partido amistoso internacional entre Estados Unidos y Paraguay en el Dignity Health Sports Park el 24 de enero de 2026 en Carson, California.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Sentnor anotó un gol al ingresar por la izquierda y rematar ante Patricia López, arquera que entró en el segundo tiempo por Paraguay. A partir de ahí, todo se vino abajo para la defensiva paraguaya.

Al minuto 53, la suplente Croix Bethune, exjugadora de USC, apareció con su velocidad para hacer una triangulación, que últimamente la defensa Filorella Martínez anotó en su propia meta.

Al 55, Roadman recibió en el área y remató al primer poste para el 4-0. Un minuto después, Sentnor se escapó y puso el 5-0 de Estados Unidos, logrando su segundo gol de la tarde.

Más de 19,000 personas estuvieron presentes, según anunciaron los organizadores para el amistoso entre Estados Unidos y Paraguay en el Dignity Health Sports Park de Carson.

Emma Sears agregó el sexto tanto al recibir por derecha como al rematar con fuerza para vencer a la arquera guaraní. Fue el 6-0.

Estados Unidos ahora se enfoca en la SheBelieves Cup de marzo, así como en tres juegos ante Japón en abril y las eliminatorias mundialistas.

Antes del partido, la exseleccionada y ahora retirada Christen Press recibió un homenaje de parte de la federación estadounidense, por su trayectoria. Press fue campeona del mundo en dos ocasiones, en 2015 y 2019.

“Creo que US Soccer ha hecho una gran labor con nuestra generación que se ha ido retirando. Está celebrando nuestras carreras”, dijo Press antes del partido.

Press recibió un reconocimiento en la cancha, así como un momento especial cuando un pintor ilustró su imagen durante un gesto al medio tiempo.

