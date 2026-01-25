El Sapo Concho se viste con los colores de la NFL rumbo al show de medio tiempo de Bad Bunny

El Sapo Poncho está disponible en ropa y también como llavero.

De cara al espectáculo de Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, la NFL y el artista puertorriqueño presentaron una colección especial de productos que fusiona fútbol americano, música y cultura. Se trata, además, de la primera ocasión en que los productos oficiales del Super Bowl con licencia de la NFL incluyen traducciones al español de la marca Super Bowl.

La liga lanzó la Colección del Sapo Concho, inspirada en el icónico sapo puertorriqueño creado por Bad Bunny. La línea cuenta con diseños representativos de los 32 equipos de la NFL e incluye prendas de vestir, gorras New Era y un llavero de peluche Concho de edición coleccionable.

El Sapo Concho es un personaje animado que representa a una especie de Puerto Rico en peligro de extinción, utilizado por Bad Bunny en su cortometraje Debí Tirar Más Fotos y en su reciente gira, con el fin de conectar con sus raíces.

Asimismo, el día del juego, el domingo, 8 de febrero, se lanzará una segunda cápsula que reimagina el término “Super Bowl” en español, una expresión popular en Puerto Rico y en distintas regiones de América Latina.

Ambas colecciones estarán disponibles para preventa en NFLShop.com, Fanatics.com, NewEraCap.com y elsupertazon.com.