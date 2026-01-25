Matthew Stafford y los Rams no logran alcanzar el Super Bowl

El cornerback de los Seattle Seahawks, Devon Witherspoon (21), intercepta un pase en la zona de anotación dirigido al tight end de los Los Angeles Rams, Terrance Ferguson (18), en la cuarta oportunidad durante la segunda mitad del partido de fútbol americano de la NFC Championship de la NFL, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle.

Quizás el año que viene.

Quizás la oportunidad de albergar el Super Bowl sea ahora el elemento necesario para que los Rams puedan jugarlo.

El domingo, su temporada llegó a su fin con una derrota por 31-27 ante los Seattle Seahawks en el partido por el campeonato de la NFC ante 68 773 espectadores en el Lumen Field.

Matthew Stafford lanzó tres touchdowns, pero por primera vez en estos playoffs, el profesional de 17 años no logró una remontada.

Los Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots en el Super Bowl LX, el 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Se trata de una revancha del Super Bowl XLIX al final de la temporada 2014, cuando los Patriots impidieron a los Seahawks ganar dos títulos consecutivos.

Mientras tanto, los Rams se quedan con la duda de qué podría haber pasado.

El entrenador Sean McVay perdió por primera vez un partido del campeonato de la NFC, al no poder repetir lo que hicieron para vencer a los New Orleans Saints en la temporada 2018 y a los San Francisco 49ers en 2021.