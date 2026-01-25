Presidente del Atlas, Fájer Alonso, es parte de una apuesta del fútbol mexicano por directivos jóvenes 

En un fútbol que muchos acusan de haberse “estancado”, hay una nueva generación de directivos que está cambiando esa perspectiva. Dentro de ese grupo aparece el Atlas FC, encabezado por uno de los directivos más jóvenes del balompié mexicano.

A sus 35 años, Aníbal Fájer Alonso, asumió el año pasado el puesto de presidente ejecutivo del Atlas FC. No es el único. Otros, como Alejandro Irarragorri Kalb (Santos Laguna, 24 años) y Jesús Martínez Munguía (Club León, 25 años), también están contribuyendo, con diferentes perspectivas, al crecimiento del balompié nacional como presidentes.

Lejos de ser improvisados, estos perfiles jóvenes cuentan con una amplia preparación. En el caso del Atlas, Fájer Alonso ha trabajado con Grupo Orlegi durante alrededor de 13 años antes de asumir el cargo en abril pasado, ocupando distintos puestos dentro de la institución.

La proyección internacional del club rojinegro es una de las prioridades de esta administración. De acuerdo con el Atlas, el equipo tiene alrededor de tres millones de aficionados en Estados Unidos, muchos de ellos en el sur de California. De hecho, el club se refiere a esta base de seguidores como La Fiel de California. Por ello, no es raro que el Atlas dispute partidos en esta región.

Este sábado 25 de enero enfrentará a Cruz Azul en el Dignity Health Sports Park de Carson (3:30 p.m.), mientras que el 29 de marzo jugará nuevamente en Los Ángeles, esta vez en el BMO Stadium.

“El sur de California es nuestra segunda casa”, dijo Fájer Alonso en una entrevista previa al duelo ante Cruz Azul.

En lo deportivo, el Atlas atraviesa una nueva etapa tras el histórico bicampeonato de la Apertura 2021 y Clausura 2022. Luego de un periodo irregular, el club decidió traer de regreso a Diego Cocca, el técnico argentino que llevó a los rojinegros a la gloria, pese a su paso sin éxito por la selección mexicana.

Los aficionados del Atlas animan al comienzo de un partido de fútbol de la fase de grupos de la Leagues Cup contra el Inter Miami, el miércoles 30 de julio de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Photo/Rebecca Blackwell)



Fájer Alonso señaló que Cocca es un entrenador ganador que entiende los colores del Atlas y es una pieza fundamental para el proyecto actual. Cocca llegó originalmente al club en 1999 como jugador y disputó dos temporadas. Como entrenador, arribó en 2020 y salió en 2022 tras el histórico bicampeonato, antes de su regreso para el Clausura 2026.

El directivo comparó al Atlas que encontró el técnico argentino previo al bicampeonato con el actual.

“Es un Atlas distinto, con más herramientas, con más solidez, y creo que eso es algo muy importante. Si bien los resultados no nos han acompañado en estos últimos años, sí podemos tener también la tranquilidad de saber que el escudo está en un mejor lugar que cuando lo tomamos hace siete años”, indicó Fájer Alonso.

El presidente ejecutivo también destacó la importancia de referentes como Camilo Vargas, a quien consideró esencial por su compromiso con la institución. Para esta temporada, el club reforzó su defensa con los argentinos Rodrigo Adrián Schlegel y Manuel Vicente Capasso.

Actualmente, Cocca tiene al equipo con seis puntos de nueve posibles en el Clausura 2026, ubicado en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Más allá de los resultados, Fájer Alonso subrayó la relevancia de la profesionalización del fútbol mexicano, desde las ciencias aplicadas al deporte hasta el marketing y la comunicación.

Diego Cocca volvió al Atlas tras su paso fugaz por Tigres y la selección mexicana. (Gregory Bull / Associated Press)

“Creo que hay muchos clubes que sí están apostando por la juventud y eso nos hace crecer y aportar mucha energía para seguir revolucionando la liga y, pues, estar a la par de la MLS, que también ha hecho un trabajo extraordinario”, agregó el directivo, quien pasó por varios cargos en el Atlas antes de convertirse en director de ingresos y, posteriormente, en presidente ejecutivo.

Desde Grupo Orlegi, la apuesta por Fájer Alonso fue clara.

“Es un ingeniero brillante, bueno, cuando más brilla es cuando tiene sus dotes de licenciado y abogado, que también le sabe hasta eso. Es un joven; es una visión que tenemos en Orlegi de impulso hacia la juventud”, dijo José Riestra, director global de fútbol de Orlegi Sports, durante la presentación de Fájer Alonso como presidente del Atlas.

Tanto el Atlas como León son dos clubes con presidentes jóvenes y ambos están a la venta como parte de la regla de la FIFA que no permite que un dueño tenga más de un equipo en una competencia, como lo son el Grupo Orlegi Sports con el Atlas y Santos Laguna, así como Pachuca y León, propiedades de Grupo Pachuca.

Más allá de la venta actual del club, el Atlas busca mantener su identidad como una cantera histórica del fútbol mexicano, pues es una marca muy establecida. Del club han surgido figuras como Rafael Márquez y Andrés Guardado. Sin embargo, el club también es consciente de que debe competir por títulos de manera constante y no repetir largas sequías.

“Es un equipo que no solo busca obtener buenos resultados, sino que también busca formar talento en casa que pueda participar en el primer equipo y hacer trascender y crecer nuestra historia”, expresó Fájer Alonso.

El directivo destacó el trabajo de las Academias AGA, un centro de alto rendimiento que él mismo desarrolló y que cumple con los requisitos técnicos, logísticos y deportivos. Estas instalaciones han sido visitadas por delegaciones de Colombia y Corea del Sur de cara al Mundial 2026 y podrían ser utilizadas durante la competencia. Además, sirven como base para las fuerzas básicas del club.

Finalmente, el directivo destacó la importancia de la Leagues Cup, torneo que se disputa en verano entre equipos de la Liga MX y la MLS.

“La Leagues Cup es una ventana extraordinaria para visitar a nuestros aficionados en Estados Unidos que nos ven en competencia, peleando algo más que un amistoso”, declaró.

El siguiente compromiso del Atlas en la jornada 4 de la Clausura 2026 será ante Mazatlán, el próximo 31 de enero en el Estadio Jalisco.

