Comentario: La culpa de la derrota de los Rams ante los Seahawks recae en Sean McVay

Al final del caos que fue el último partido de los Rams de la temporada, se vio a Sean McVay frustrado, con la cara escondida entre sus tarjetas de juego.

Eso no podía ocultar la verdad.

La derrota por 31-27 de los Rams ante los Seattle Seahawks el domingo en el campeonato de la NFC debe recaer sobre los hombros desanimados del genio de los Rams.

Por blasfemo que parezca al referirse a uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte de Los Ángeles, esta fue culpa de McVay.

Un día después de cumplir 40 años, McVay entrenó como si ya no fuera el niño prodigio, sino un líder envejecido que se expone a las críticas.

McVay rara vez ha merecido críticas en sus nueve exitosas temporadas aquí. Pero tras una tarde en el ensordecedor Lumen Field de Seattle, que debería haber impulsado a los Rams al Super Bowl, esta es una de esas ocasiones.

Una confusa posesión final en la primera mitad. Otro error de los equipos especiales. Una mala decisión de renunciar a un intento de gol de campo en el cuarto cuarto.

Todo ello se sumó para perjudicar a un partido que los Rams podrían haber ganado y deberían haberlo ganado .

“Me encanta este equipo y no estaba preparado para dejar de trabajar con ellos”, dijo McVay. “Este ha sido un año especial, es difícil asimilar que se haya acabado”.

No debería haberse acabado. Los Rams ganaron 479 yardas contra la mejor defensa de la liga. Solo cometieron cuatro faltas. La ofensiva no tuvo pérdidas de balón. Matthew Stafford estuvo brillante, con 374 yardas, tres touchdowns e innumerables lanzamientos importantes.

Los Rams estuvieron geniales, pero en los momentos más importantes se volvieron torpes y básicamente le entregaron en bandeja la invitación al Super Bowl a los Seahawks.

¿En qué estaba pensando McVay?

El entrenador de los Rams, Sean McVay, observa desde la banda durante el cuarto cuarto de la derrota por 31-27 ante los Seahawks en el partido por el campeonato de la NFC el domingo. (Eric Thayer / Los Angeles Times)

Empecemos por la posesión de los Rams al final de la primera parte, después de que anotaran un touchdown para ponerse por delante 13-10, con su juego de carrera en marcha y la oportunidad de aprovechar su impulso.

Pero en lugar de seguir golpeando el balón y al menos agotar el tiempo, lanzaron dos veces en tres jugadas, ambas incompletas, y tuvieron que patear después de solo 39 segundos, devolviendo así el balón a los Seahawks cuando quedaban 54 segundos para el descanso. Efectivamente, los Seahawks avanzaron 74 yardas en 34 segundos, destacando un pase de 42 yardas del renacido Sam Darnold a Jaxon Smith-Njigba contra Kam Curl y terminando con un pase de touchdown de 14 yardas a un Smith-Njigba sin cobertura para darles una ventaja de 17-13 al descanso.

La estrategia de McVay fue tan errónea que incluso fue criticada por Tom Brady en Fox, y Brady rara vez critica a alguien.

“El resultado final, realmente no me lo esperaba”, dijo McVay. “Tuvimos nuestras oportunidades... un par de errores críticos que nos costaron caro... Estoy bastante aturdido”.

El siguiente error se produjo al comienzo de la segunda parte con, sorpresa, sorpresa, más dificultades de los equipos especiales. Esta vez fue Xavier Smith quien falló un punt y Dareke Young lo recuperó en la yarda 17 de los Rams. En la siguiente jugada, Darnold lanzó un pase de touchdown al exjugador estrella de la UCLA Jake Bobo por delante de Quentin Lake, lo que dio a los Seahawks una ventaja de 24-13.

“Fue muy costoso”, dijo McVay. “Fue muy duro”.

Los equipos especiales han sido la pesadilla de McVay durante un par de años. Estaban tan mal a principios de temporada que despidió al coordinador. No sirvió de nada. Siguen siendo pésimos.

Los entrenadores siempre hablan de las tres fases del juego. McVay claramente no tiene control sobre esta tercera fase.A pesar de todo esto, los Rams avanzaban en el último cuarto con la oportunidad de tomar la delantera o al menos reducir la desventaja de cuatro puntos cuando otra decisión salió mal.Los Rams habían avanzado 84 yardas en 14 jugadas y se enfrentaban a una cuarta y cuatro en la yarda seis de Seattle.

Quedaban 4:59 para el final del partido. Era tiempo más que suficiente para patear el gol de campo, sumar los puntos y luego apoyarse en la defensa para detener al propenso a cometer errores Darnold el tiempo suficiente para avanzar por el campo y anotar el gol de campo de la victoria.Pero no. McVay decidió arriesgarse, y Stafford terminó lanzando un pase a un Terrance Ferguson cubierto, el balón cayó incompleto y los Seahawks mantuvieron la posesión hasta los últimos 25 segundos.¡Suma los puntos! ¡Vamos, hombre, suma los puntos!

Si los Rams hubieran estado a un gol de campo de la victoria, la presión sobre los Seahawks habría aumentado enormemente y el impulso de la jugada siguiente habría sido completamente diferente, e incluso si los Rams solo hubieran recuperado el balón con 25 segundos por jugar y sin tiempos muertos... eso es tiempo suficiente para una jugada de gol de campo.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, a la derecha, estrecha la mano del entrenador de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, tras la derrota de los Rams por 31-27 en la final de la NFC el domingo.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Es cierto que ganar este partido era una tarea difícil. Los Rams intentaban convertirse en el sexto equipo en ganar tres partidos consecutivos de playoffs fuera de casa. Pero parecían estar a la altura del reto y parecían destinados a ganar... hasta que no lo hicieron.

“Mucho coraje, mucha resistencia por parte de nuestro grupo, pero nos quedamos cortos”, dijo McVay.

Los Rams volverán. Stafford no ha dado indicios de que se vaya a retirar, Puka Nacua no se va a ir a ningún sitio, el corazón de la joven defensa regresa y, por supuesto, McVay está de vuelta.Se supone que su entumecimiento acabará desapareciendo. Se confía en que será sustituido por algo de ese coraje y resistencia.

