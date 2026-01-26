Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots con Bad Bunny en el show de medio tiempo; cuándo y dónde verlo

El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Los Seahawks de Seattle, campeones de la Conferencia Nacional (NFC), se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones de la Conferencia Americana (AFC), el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los Seahawks sellaron su pase tras vencer en un duelo cerrado a los Rams de Los Ángeles por 31-27, mientras que los Patriots hicieron lo propio al imponerse de manera ajustada a los Broncos de Denver por 10-7.

El encuentro arrancará a las 3:30 p.m. (hora del Pacífico) y será transmitido por NBC, además de estar disponible en streaming en Peacock.

Nueva Inglaterra llegó al Super Bowl como el segundo sembrado de la AFC, dejando en el camino a los Chargers de Los Ángeles (séptimos), a los Texans de Houston (quintos) y, finalmente, a los Broncos de Denver, el mejor clasificado de la conferencia.

Por su parte, Seattle superó a los 49ers de San Francisco (sextos sembrados) y, posteriormente, a los Rams de Los Ángeles (quintos), para coronarse campeón de la NFC.

El espectáculo del medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad. El cantante puertorriqueño de 31 años, ganador de 17 Latin Grammys, ocho Billboard Music Awards y tres premios Grammy, se convertirá en uno de los artistas más jóvenes en encabezar el show del Super Bowl.

Esta será la segunda aparición de Bad Bunny en el escenario del medio tiempo, tras participar en el Super Bowl LIV junto a Jennifer López y Shakira. Su presentación está programada aproximadamente entre las 5:00 y 5:30 p.m., dependiendo del desarrollo del partido.