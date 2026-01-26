Anuncio
Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots con Bad Bunny en el show de medio tiempo; cuándo y dónde verlo

The Vince Lombardi trophy for Super Bowl XLVIII is
El trofeo Vince Lombardi.
(Lindsey Wasson / Associated Press)

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl estará a cargo de Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Por Eduard Cauich

El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Los Seahawks de Seattle, campeones de la Conferencia Nacional (NFC), se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones de la Conferencia Americana (AFC), el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los Seahawks sellaron su pase tras vencer en un duelo cerrado a los Rams de Los Ángeles por 31-27, mientras que los Patriots hicieron lo propio al imponerse de manera ajustada a los Broncos de Denver por 10-7.

El encuentro arrancará a las 3:30 p.m. (hora del Pacífico) y será transmitido por NBC, además de estar disponible en streaming en Peacock.

Nueva Inglaterra llegó al Super Bowl como el segundo sembrado de la AFC, dejando en el camino a los Chargers de Los Ángeles (séptimos), a los Texans de Houston (quintos) y, finalmente, a los Broncos de Denver, el mejor clasificado de la conferencia.

Por su parte, Seattle superó a los 49ers de San Francisco (sextos sembrados) y, posteriormente, a los Rams de Los Ángeles (quintos), para coronarse campeón de la NFC.

El espectáculo del medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música latina en la actualidad. El cantante puertorriqueño de 31 años, ganador de 17 Latin Grammys, ocho Billboard Music Awards y tres premios Grammy, se convertirá en uno de los artistas más jóvenes en encabezar el show del Super Bowl.

Esta será la segunda aparición de Bad Bunny en el escenario del medio tiempo, tras participar en el Super Bowl LIV junto a Jennifer López y Shakira. Su presentación está programada aproximadamente entre las 5:00 y 5:30 p.m., dependiendo del desarrollo del partido.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

