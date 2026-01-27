Anuncio
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: dónde y cuándo verlos; calendario de competencias

FILE - Olympic rings are displayed in
Los anillos olímpicos se exhiben en la nieve en el Centro de Esquí Stelvio, sede de las disciplinas de esquí alpino y esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en Bormio, Italia, el 16 de enero de 2025.
(Luca Bruno / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Eduard Cauich.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se celebrarán en Milán y Cortina d’Ampezzo, están cada vez más cerca. La ceremonia inaugural se llevará a cabo el 6 de febrero de 2026, mientras que la de clausura está programada para el 22 de febrero.

Entre Los Ángeles y Milán hay una diferencia de nueve horas. Los aficionados podrán seguir las competencias a través de NBC y la plataforma de streaming Peacock, además de transmisiones selectas en CNBC y USA Network.

La ceremonia de apertura comenzará a las 11 a.m., hora de Los Ángeles, y será transmitida en vivo por NBC y Peacock. Asimismo, se presentará una versión en horario estelar (primetime) que iniciará a las 5 p.m., hora del Pacífico. De acuerdo con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, el evento inaugural contará con la participación de 500 músicos, 1,400 vestuarios y más de 1,000 elementos escénicos, lo que promete un espectáculo de gran magnitud.

La ceremonia incluirá presentaciones de artistas de talla internacional como Mariah Carey, Andrea Bocelli y Sabrina Impacciatore. Además, están confirmadas las participaciones de Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang y Matilda De Angelis.

Tras esta edición, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se celebrarán en los Alpes franceses.

En lo que se refiere a eventos, este es el calendario de competencias en hora del Pacífico:

Calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Martes, 3 de febrero

  • Curling (fase todos contra todos) – 11 p.m. (Peacock – En vivo)

Miércoles, 4 de febrero

  • Curling (fase todos contra todos) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Entrenamiento de esquí alpino – 12 –3 a.m. (Peacock – En vivo)

Jueves, 5 de febrero

  • Curling (fase todos contra todos) – 11 p.m. (mié.) (Peacock – En vivo)
  • Curling (fase todos contra todos) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Esquí freestyle – clasificaciones – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Snowboard – clasificaciones – 3 a.m. (Peacock – En vivo)

Viernes, 6 de febrero – Ceremonia de apertura

  • Curling (fase todos contra todos) – 11 p.m. (jue.) (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (evento por equipos, programas cortos) – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Snowboard slopestyle – clasificaciones – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad (distancias iniciales) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Ceremonia de apertura – 11 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Ceremonia de apertura – 5 p.m. (NBC – horario estelar)

Sábado, 7 de febrero

  • Esquí alpino (descenso masculino) – 12 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Snowboard slopestyle – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad – medallas – 4 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (evento por equipos, programas libres) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey sobre hielo (inicio de fase de grupos) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)

Domingo, 8 de febrero

  • Esquí alpino (descenso femenino) – 12 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Esquí freestyle moguls – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (parejas, programa corto) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Luge (pruebas individuales) – 6 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey sobre hielo (fase de grupos) – 9 a.m. (Peacock – En vivo)

Lunes, 9 de febrero

  • Biatlón sprint – 2 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad – medallas – 4 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (parejas, programa libre – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Curling (fase todos contra todos) – 6 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Skeleton (mangas 1–2) – 8 a.m. (Peacock – En vivo)

Martes, 10 de febrero

  • Esquí alpino (eslalon gigante) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Snowboard halfpipe – clasificaciones – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (programa corto masculino) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Curling (fase todos contra todos) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)

Miércoles, 11 de febrero

  • Combinado nórdico – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Esquí freestyle aerials – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (programa libre masculino – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad – medallas – 8 a.m. (Peacock – En vivo)

Jueves, 12 de febrero

  • Esquí alpino (eslalon) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Snowboard halfpipe – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (danza sobre hielo, danza rítmica) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Curling (clasificatorios a rondas de medalla) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)

Viernes, 13 de febrero

  • Biatlón persecución – 2 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (danza sobre hielo, danza libre – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Skeleton – finales – 7 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey sobre hielo (cuartos de final) – 9 a.m. (Peacock – En vivo)

Sábado, 14 de febrero

  • Esquí alpino (combinado por equipos) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Esquí de fondo (prueba de distancia) – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (programa corto femenino) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad – medallas – 8 a.m. (Peacock – En vivo)

Domingo, 15 de febrero

  • Snowboard cross – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje artístico (programa libre femenino – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Luge relevos – 8 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey sobre hielo (semifinales) – 10 a.m. (Peacock – En vivo)

Lunes, 16 de febrero

  • Esquí freestyle moguls dual – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Esquí de fondo sprint por equipos – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Curling (partidos por medalla) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)

Martes, 17 de febrero

  • Biatlón relevos – 2 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad (persecución por equipos) – 4 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey sobre hielo (partidos de ubicación) – 9 a.m. (Peacock – En vivo)

Miércoles, 18 de febrero

  • Esquí alpino (eventos técnicos finales) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Esquí freestyle big air – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Curling (partido por la medalla de oro) – 6 a.m. (Peacock – En vivo)

Jueves, 19 de febrero

  • Esquí de fondo maratón – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Snowboard (eventos paralelos) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey sobre hielo (partidos por la medalla de bronce) – 10 a.m. (Peacock – En vivo)

Viernes, 20 de febrero

  • Biatlón salida masiva – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Patinaje de velocidad – medallas finales – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Gala de patinaje artístico – 10 a.m. (Peacock – En vivo)

Sábado, 21 de febrero

  • Hockey masculino – partido por la medalla de oro – 9 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey femenino – partido por la medalla de oro – 12 p.m. (Peacock – En vivo)
  • Hockey masculino – partido por la medalla de oro – 5 p.m. (NBC – horario estelar)

Domingo, 22 de febrero – Ceremonia de clausura

  • Esquí de fondo – evento final – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Ceremonia de clausura – 11 a.m. (Peacock – En vivo)
  • Ceremonia de clausura – 5 p.m. (NBC – horario estelar)
Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

