Juegos Olímpicos de Invierno 2026: dónde y cuándo verlos; calendario de competencias
Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se celebrarán en Milán y Cortina d’Ampezzo, están cada vez más cerca. La ceremonia inaugural se llevará a cabo el 6 de febrero de 2026, mientras que la de clausura está programada para el 22 de febrero.
Entre Los Ángeles y Milán hay una diferencia de nueve horas. Los aficionados podrán seguir las competencias a través de NBC y la plataforma de streaming Peacock, además de transmisiones selectas en CNBC y USA Network.
La ceremonia de apertura comenzará a las 11 a.m., hora de Los Ángeles, y será transmitida en vivo por NBC y Peacock. Asimismo, se presentará una versión en horario estelar (primetime) que iniciará a las 5 p.m., hora del Pacífico. De acuerdo con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, el evento inaugural contará con la participación de 500 músicos, 1,400 vestuarios y más de 1,000 elementos escénicos, lo que promete un espectáculo de gran magnitud.
La ceremonia incluirá presentaciones de artistas de talla internacional como Mariah Carey, Andrea Bocelli y Sabrina Impacciatore. Además, están confirmadas las participaciones de Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang y Matilda De Angelis.
Tras esta edición, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se celebrarán en los Alpes franceses.
En lo que se refiere a eventos, este es el calendario de competencias en hora del Pacífico:
Calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Martes, 3 de febrero
- Curling (fase todos contra todos) – 11 p.m. (Peacock – En vivo)
Miércoles, 4 de febrero
- Curling (fase todos contra todos) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Entrenamiento de esquí alpino – 12 –3 a.m. (Peacock – En vivo)
Jueves, 5 de febrero
- Curling (fase todos contra todos) – 11 p.m. (mié.) (Peacock – En vivo)
- Curling (fase todos contra todos) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Esquí freestyle – clasificaciones – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
- Snowboard – clasificaciones – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
Viernes, 6 de febrero – Ceremonia de apertura
- Curling (fase todos contra todos) – 11 p.m. (jue.) (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (evento por equipos, programas cortos) – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Snowboard slopestyle – clasificaciones – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad (distancias iniciales) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Ceremonia de apertura – 11 a.m. (Peacock – En vivo)
- Ceremonia de apertura – 5 p.m. (NBC – horario estelar)
Sábado, 7 de febrero
- Esquí alpino (descenso masculino) – 12 a.m. (Peacock – En vivo)
- Snowboard slopestyle – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad – medallas – 4 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (evento por equipos, programas libres) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey sobre hielo (inicio de fase de grupos) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)
Domingo, 8 de febrero
- Esquí alpino (descenso femenino) – 12 a.m. (Peacock – En vivo)
- Esquí freestyle moguls – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (parejas, programa corto) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Luge (pruebas individuales) – 6 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey sobre hielo (fase de grupos) – 9 a.m. (Peacock – En vivo)
Lunes, 9 de febrero
- Biatlón sprint – 2 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad – medallas – 4 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (parejas, programa libre – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Curling (fase todos contra todos) – 6 a.m. (Peacock – En vivo)
- Skeleton (mangas 1–2) – 8 a.m. (Peacock – En vivo)
Martes, 10 de febrero
- Esquí alpino (eslalon gigante) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
- Snowboard halfpipe – clasificaciones – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (programa corto masculino) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Curling (fase todos contra todos) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)
Miércoles, 11 de febrero
- Combinado nórdico – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
- Esquí freestyle aerials – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (programa libre masculino – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad – medallas – 8 a.m. (Peacock – En vivo)
Jueves, 12 de febrero
- Esquí alpino (eslalon) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
- Snowboard halfpipe – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (danza sobre hielo, danza rítmica) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Curling (clasificatorios a rondas de medalla) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)
Viernes, 13 de febrero
- Biatlón persecución – 2 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (danza sobre hielo, danza libre – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Skeleton – finales – 7 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey sobre hielo (cuartos de final) – 9 a.m. (Peacock – En vivo)
Sábado, 14 de febrero
- Esquí alpino (combinado por equipos) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
- Esquí de fondo (prueba de distancia) – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (programa corto femenino) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad – medallas – 8 a.m. (Peacock – En vivo)
Domingo, 15 de febrero
- Snowboard cross – finales – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje artístico (programa libre femenino – medallas) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Luge relevos – 8 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey sobre hielo (semifinales) – 10 a.m. (Peacock – En vivo)
Lunes, 16 de febrero
- Esquí freestyle moguls dual – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Esquí de fondo sprint por equipos – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Curling (partidos por medalla) – 7 a.m. (Peacock – En vivo)
Martes, 17 de febrero
- Biatlón relevos – 2 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad (persecución por equipos) – 4 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey sobre hielo (partidos de ubicación) – 9 a.m. (Peacock – En vivo)
Miércoles, 18 de febrero
- Esquí alpino (eventos técnicos finales) – 1 a.m. (Peacock – En vivo)
- Esquí freestyle big air – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Curling (partido por la medalla de oro) – 6 a.m. (Peacock – En vivo)
Jueves, 19 de febrero
- Esquí de fondo maratón – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Snowboard (eventos paralelos) – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey sobre hielo (partidos por la medalla de bronce) – 10 a.m. (Peacock – En vivo)
Viernes, 20 de febrero
- Biatlón salida masiva – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Patinaje de velocidad – medallas finales – 5 a.m. (Peacock – En vivo)
- Gala de patinaje artístico – 10 a.m. (Peacock – En vivo)
Sábado, 21 de febrero
- Hockey masculino – partido por la medalla de oro – 9 a.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey femenino – partido por la medalla de oro – 12 p.m. (Peacock – En vivo)
- Hockey masculino – partido por la medalla de oro – 5 p.m. (NBC – horario estelar)
Domingo, 22 de febrero – Ceremonia de clausura
- Esquí de fondo – evento final – 3 a.m. (Peacock – En vivo)
- Ceremonia de clausura – 11 a.m. (Peacock – En vivo)
- Ceremonia de clausura – 5 p.m. (NBC – horario estelar)