Teófimo López defiende su título, pero no parte como favorito ante el talentoso Shakur Stevenson

Teófimo López llegará al ring como campeón, aunque no como favorito, este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando enfrente al invicto Shakur Stevenson. En el combate estará en disputa el cinturón superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), actualmente en poder de López.

Stevenson aparece como ligero favorito en las casas de apuestas, lo cual no inquieta al monarca.

“Que se aseguren los libros de apuestas de seguir favoreciendo a Stevenson; tengo muchos conocidos que se están muriendo de hambre y necesitan ganar mucho dinero”, dijo López sarcásticamente.

En el plano boxístico, se espera un duelo altamente técnico. Stevenson (24-0, 11 KOs), zurdo y actual campeón mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), subirá a las 140 libras para desafiar al peleador de Brooklyn, Nueva York, de raíces hondureñas. El estadounidense ya ha sido campeón en las divisiones de 126, 130 y 135 libras, y de vencer a López se convertiría en campeón mundial en cuatro categorías distintas, consolidando aún más un legado que inició con una destacada carrera amateur y una medalla de plata olímpica en Río 2016.

La función dará inicio a las 3 p.m. (Hora del Pacífico) por DAZN, en Pago por Evento, y se espera que la pelea estelar comience alrededor de las 7:50 p.m.

A sus 28 años, Stevenson es reconocido por su zurda majestuosa, una defensa sobresaliente y un manejo de distancia excepcional. Conquistó el título pluma de la OMB tras vencer a Joet González en 2019, y posteriormente subió de división. En 2021 derrotó a Jamel Herring para obtener el campeonato superpluma de la OMB y más tarde ganó el cinturón vacante del CMB al imponerse a Óscar Valdez. En 2022, pese a vencer a Robson Conceição, abandonó la división tras no dar el peso en superpluma. En 2023 se coronó campeón ligero del CMB al vencer a Edwin De Los Santos y ha defendido ese título en tres ocasiones, la más reciente ante William Zepeda en 2025.

“No hay nadie como él en términos de talento y entrenamiento”, aseguró Josh Dublin, mánager de Stevenson, quien añadió que no había conocido a nadie con la misma ética de trabajo que Shakur, salvo el excampeón Andre Ward.

Teófimo López tras vencer a Pedro Campa en Las Vegas en 2022. (John Locher / Associated Press)

López (22-1, 13 KOs), también de 28 años, es un boxeador ortodoxo, explosivo, versátil y contragolpeador. Es dos veces campeón del mundo en diferentes divisiones. En 2019 obtuvo el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y en 2020 protagonizó la mayor victoria de su carrera al derrotar por decisión unánime a Vasily Lomachenko, unificando los campeonatos de la FIB, la AMB y la OMB, además del cinturón de The Ring.

“Su victoria ante Lomanchenko fue el tope de su carrera”, dijo Stevenson, quien agregó que López probará la realidad cuando enfrente a un peleador de élite como él.

Ambos púgiles se conocen desde el ámbito amateur y compartieron promotora en el pasado bajo el sello de Top Rank.

“Tiene errores mentales, lo voy a exponer”, dijo Stevenson, quien afirmó que, tras la victoria, espera ubicarse entre los cinco mejores boxeadores libra por libra del mundo.

Stevenson dijo que las 140 libras no harán la diferencia, pues López es más grande físicamente, un poco más musculoso, pero la rapidez será la diferencia el sábado.

Para López, una victoria ante Stevenson representaría la confirmación definitiva de su legado y silenciaría a quienes cuestionan su consistencia. Esa irregularidad quedó marcada tras su histórica victoria ante Lomachenko, cuando perdió los cinturones un año después al caer por decisión dividida frente a George Kambosos Jr.

Teófimo López celebra tras derrotar a Steve Claggett durante el combate por el título mundial de peso welter junior de la OMB y la revista Ring Magazine en el James L. Knight Center el 29 de junio de 2024 en Miami, Florida. (Kelly Gavin / Getty Images)

Desde aquella derrota, López se reinventó. En 2023 conquistó los títulos superligeros de la OMB y The Ring al vencer a Josh Taylor, coronas que ha defendido exitosamente en tres ocasiones, la más reciente ante Arnold Barboza Jr. en mayo de 2025. El campeón no ha perdido en sus últimas seis peleas.

“Es lo mejor que puede hacer, yo soy mejor que Lomachenko y Taylor”, dijo Stevenson.

De cara a este enfrentamiento, López ha señalado que buscará incomodar a su rival y adaptarse a su estilo, sin obsesionarse con el nocaut.

“Yo sé que la gente cree que yo voy a ir a buscar la pelea, y que él va a correr y cosas así; pues hay un chance de que él pueda correr, pero estamos haciendo cosas diferentes para estar listos”, indicó López.

“Es mejor cuando la gente piensa que va a perder. Nunca ha perdido ante un zurdo; este tipo no va a ser el primero”, expresó Teófimo López Sr., padre y entrenador del campeón sobre la cita del sábado.

En la misma cartelera, Carlos Adames defiende su corona de peso mediano del CMB ante Austin Williams y Bruce Carrington defiende su corona de peso pluma del CMB ante Carlos Castro.

