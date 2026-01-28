El líder del fútbol alemán se suma a los llamados para boicotear la Copa del Mundo en Estados Unidos

Un número cada vez mayor de líderes internacionales sugiere que es hora de reconsiderar la celebración de la Copa del Mundo en Estados Unidos este verano.

Oke Gottlich, vicepresidente de la Asociación Alemana de Fútbol, declaró a un periódico alemán la semana pasada que quiere debatir un boicot al torneo, similar al boicot liderado por Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 tras la invasión soviética de Afganistán.

“Según mis cálculos”, dijo Gottlich, “la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Tenemos que debatir esto”.

Los políticos de Gran Bretaña y Francia ya habían planteado la idea de boicotear la Copa del Mundo. Pero ahora los rumores se están convirtiendo en un coro.

El domingo se colocó un memorial improvisado en el lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos un día antes en Minneapolis.



(Adam Gray / Associated Press)

Casi dos docenas de presidentes de asociaciones de fútbol europeas mantuvieron conversaciones informales en Budapest la semana pasada para debatir su participación en la Copa del Mundo. Un veterano entrenador de varias selecciones africanas instó al boicot, y un diplomático de las Naciones Unidas y experto en derecho internacional ha cancelado sus entradas para la Copa del Mundo, temiendo por su seguridad en Estados Unidos en medio de las violentas medidas federales contra la inmigración en Minnesota y otras ciudades de Estados Unidos.

“El ICE puede decidir que soy miembro de una banda y me encerrarán en prisión durante un año sin cargos, sin audiencia, sin juicio, sin derecho a consultar a un abogado, sin llamadas telefónicas”, Mohamad Safa, director ejecutivo de la organización Patriotic Vision de las Naciones Unidas, nacido en el Líbano, escribió en una publicación en las redes sociales.

El asesinato el sábado de Alex Pretti, un enfermero de la UCI de 37 años, fue el segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales en 16 días en Minneapolis.

“Estados Unidos”, escribió Safa, “no es un lugar seguro para visitar”.

Lo que preocupa a los dirigentes futbolísticos, políticos y diplomáticos no es solo la agresividad del ICE. También lo son las acciones volubles e impredecibles del presidente Trump, que ordenó la extracción del presidente de Venezuela, amenazó con una acción militar contra Irán, disparó contra presuntamente dedicados al tráfico de drogas en el Caribe, suspendió las solicitudes de visado estadounidense para los ciudadanos de 75 países e insistió en que Estados Unidos tenía que adquirir Groenlandia.

“En serio, ¿podemos imaginar jugar la Copa del Mundo en un país que ataca a sus vecinos, amenaza con invadir Groenlandia, ignora el derecho internacional, quiere socavar la ONU [y] establece una milicia fascista y racista en su propio país?”, preguntó Eric Coquerel, miembro del Parlamento francés en representación del partido de izquierda La France Insoumise.

La cobertura de la violencia en Minnesota está acaparando los informativos de la noche y alimentando el debate en Europa, según Andrew Bertoli, profesor adjunto de la IE University de Segovia (España) y experto en los efectos sociales y políticos del deporte.

Se levanta un cartel en apoyo a Renee Good y Alex Pretti, asesinados por agentes de inmigración en Minnesota, durante una vigilia con velas celebrada el sábado por la noche en el edificio federal de Los Ángeles.

(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“La opinión que he visto aquí es de gran preocupación por lo que está sucediendo en Estados Unidos”, dijo Bertoli, quien se formó en la Universidad de California en Berkeley y en Notre Dame y realizó una beca posdoctoral en la Universidad del Sur de California.

Sin embargo, independientemente del nivel de conmoción o sorpresa, Bertoli no cree que el boicot esté justificado.

Bertoli señala que la última Copa del Mundo se celebró en Qatar, una monarquía constitucional rica en energía, donde la libertad de asociación y de expresión está muy restringida y miles de trabajadores migrantes se encuentran en condiciones que se han comparado con la esclavitud o la servidumbre. La anterior se disputó en Rusia.

Ambos torneos se celebraron sin que la FIFA dijera ni una palabra sobre las violaciones de los derechos humanos o la ocupación de Crimea por parte de Rusia, que cumplía su cuarto año cuando comenzó la Copa del Mundo en Moscú. Así que no hay posibilidad de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, traslade los partidos fuera de Estados Unidos, tras haber otorgado a Trump el primer premio de la paz de la FIFA el mes pasado.

Bertoli afirma que la belicosidad de Trump y los violentos enfrentamientos con el ICE inspiraron miedo en gran medida porque el resto del mundo exige a Estados Unidos un nivel más alto que a Catar o Rusia.

“Cuando la gente ve lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, muchos se quedan impactados”, afirmó Bertoli por teléfono desde España. “No pensaban que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos”.

“Si se clasifican los países en función de las cuestiones de derechos humanos”, añadió, “Estados Unidos es mucho mejor que la mayoría”.

Eso es cierto. Pero incluso si los equipos vienen a Estados Unidos para los partidos de la Copa del Mundo, según lo previsto, eso no significa que sus seguidores asistan a esos partidos. Y si la reacción internacional contra Trump y el ICE continúa, aumentará la probabilidad de que los aficionados internacionales se replanteen sus planes de viaje. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de una docena de países, incluidos aliados incondicionales de Estados Unidos como Canadá, Francia, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, han emitido advertencias sobre las visitas a Estados Unidos.

El presidente Trump pronuncia unas palabras al recibir el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la derecha, durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026 en el Kennedy Center el 5 de diciembre.

(Patrick Smith / Getty Images)



La Copa del Mundo de este verano, que se celebrará conjuntamente con Canadá y México, batirá el récord histórico de asistencia y los ingresos de la FIFA por el ciclo de cuatro años del torneo superarán los 11,000 millones de dólares.

Sin embargo, los organizadores locales tienen motivos para preocuparse, ya que si los visitantes extranjeros se echan atrás, la gran mayoría de las localidades de esos estadios —al menos en las 11 sedes estadounidenses— serán ocupadas por aficionados nacionales que no pagarán tantos vuelos, habitaciones de hotel, coches de alquiler ni comidas en restaurantes.

El Gobierno de Estados Unidos ha añadido más confusión al proceso de visados para visitantes internacionales. La pausa indefinida de este mes en la tramitación de las solicitudes de visados de inmigrante para los nacionales de 75 países sigue a una prohibición anterior que restringía los viajes a Estados Unidos a los ciudadanos de 39 países, entre ellos Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil, todos ellos clasificados para la Copa del Mundo. Aunque Estados Unidos prometió algunas exenciones a la prohibición, el Departamento de Estado advirtió que estas serían limitadas para los poseedores de entradas para la Copa del Mundo y el proceso de la misma sigue sin estar claro.