Los Ángeles prepara la fiesta del Mundial 2026, pero evita hablar de ICE y la seguridad de los fans

Durante un evento celebrado el miércoles en el histórico Coliseo Memorial de Los Ángeles, el comité anfitrión de la Copa Mundial 2026 en L.A., presentó sus ambiciosos planes de entretenimiento y participación comunitaria rumbo a la justa mundialista que tendrá a la ciudad angelina como una de sus sedes principales.

Los ocho partidos en Los Ángeles —que incluyen dos de la selección de Estados Unidos— se llevarán a cabo en el Sofi Stadium de Inglewood entre el 12 de junio al 10 de julio.

La ciudad se prepara para recibir al mundo con festivales, zonas para aficionados, eventos comunitarios y una agenda de 39 días que busca llevar el Mundial más allá de los estadios. Sin embargo, a lo largo del evento, un tema clave quedó prácticamente fuera de la conversación pública. La seguridad y tranquilidad de los aficionados, particularmente de comunidades migrantes, en un contexto marcado por el temor a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o como se le conoce en inglés, ICE.

Anuncio

Al ser cuestionado sobre el miedo que sienten muchas personas ante las redadas migratorias, el maestro de ceremonias Mario López evitó el tema por completo.

Actor Mario Lopez speaks during a Los Angeles World Cup 2026 Host Committee press conference at the Los Angeles Memorial Coliseum on Jan. 28, 2026.

“No hablo de eso. Nomás que estoy aquí para hablar del World Cup y del equipo de México”, respondió el presentador y actor, antes de añadir que espera que la gente asista y que él estará con los aficionados, “donde voy a tener tequila para todos”.

Una respuesta muy distinta ofreció Mia Hamm, leyenda del fútbol estadounidense, quien apostó por el discurso de inclusión que históricamente ha acompañado a Los Ángeles.

“Sabemos que aquí en L.A. abrazamos la diversidad, abrazamos las culturas, y estamos muy emocionados de recibir el Mundial”, dijo Hamm, recordando su experiencia en torneos internacionales donde aficionados de distintos países comparten la pasión por el fútbol.

“Eso es lo que va a pasar aquí en Los Ángeles”, dijo la copropietaria de Angel City FC de la NWSL.

Former soccer player Mia Hamm speaks during a Los Angeles World Cup 2026 Host Committee press conference at the Los Angeles Memorial Coliseum on Jan. 28, 2026.

La alcaldesa Karen Bass fue un poco más directa al referirse al impacto político y social que rodea al Mundial. Ante la posibilidad de que algunos países europeos boicoteen el torneo, Bass afirmó que eso enviaría un mensaje contundente al gobierno federal.

“Necesitamos mostrar una mejor cara al mundo”, dijo Bass tras culminar el evento. “Que vamos a recibir a la gente aquí y que no van a tener problemas de inmigración. Eso es lo que debemos asegurarnos que ocurra”.

Sobre una posible presencia de ICE durante eventos internacionales —como ocurrió en referencia a los Juegos Olímpicos de Milán—, la alcaldesa se limitó a decir que “veremos si eso realmente sucede”, dejando sin una respuesta concreta a una de las principales preocupaciones de muchos aficionados.

Los Angeles Mayor Karen Bass smiles while listening to Inglewood Mayor James Butts’ speech during a Los Angeles World Cup 2026 Host Committee press conference at the Los Angeles Memorial Coliseum on Jan. 28, 2026.

Mientras Los Ángeles se proyecta como una ciudad abierta, multicultural y lista para “recibir al mundo”, el evento dejó en evidencia una desconexión entre el discurso festivo y las inquietudes reales de una parte significativa de su población.

La ausencia de un mensaje claro y contundente sobre cómo se garantizará que los aficionados puedan asistir a partidos, festivales y zonas públicas sin temor a operativos migratorios plantea una interrogante que, a menos de cinco meses del arranque del Mundial, sigue sin resolverse.

Los planes siguen...

Más allá de las preguntas incómodas, el Comité Anfitrión presentó un extenso programa de actividades que busca convertir a Los Ángeles en un epicentro cultural durante el Mundial.

Entre los anuncios más relevantes destaca el FIFA Fan Festival Los Angeles, que transformará el Coliseo Memorial en una celebración global del fútbol del 11 al 15 de junio, con transmisiones en vivo, música, experiencias interactivas y gastronomía que refleje la diversidad angelina.

Además, se anunciaron las Los Angeles World Cup 26 Fan Zones, con sedes distribuidas en toda la región —desde el Farmers Market y Venice Beach hasta Union Station, Whittier Narrows y Fairplex— para acercar la experiencia mundialista a comunidades que no necesariamente asistirán a los partidos en SoFi Stadium.

Speakers and guests gather for a photo during a Los Angeles World Cup 2026 Host Committee press conference at the Los Angeles Memorial Coliseum on Jan. 28, 2026.

El plan se complementa con clínicas juveniles, días comunitarios, una gira móvil denominada Kick It With Us, y una guía de 39 días de eventos que será difundida a través de plataformas oficiales de turismo.

Según estimaciones del comité organizador, el impacto económico del Mundial en Los Ángeles superará los $1.1 mil millones, combinando gasto directo y valor mediático futuro.