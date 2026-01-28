Mike Alfaro, creador de Millennial Lotería, presenta ¡GOOOOL!, su nuevo libro bilingüe rumbo al Mundial 2026

Antes de pensar en libros o lanzamientos, Mike Alfaro ya era una figura reconocible en redes sociales. Sus ilustraciones y videos suman cientos de miles de seguidores y, más allá de los números, su trabajo encontró un punto clave de impacto social con Millennial Lotería, una reinterpretación contemporánea del tradicional Mexican Bingo que conectó generaciones y abrió conversaciones sobre identidad, cultura y representación latina en Estados Unidos.

Ese proyecto, nacido como una exploración artística personal, terminó por colocar su nombre en el mapa cultural y creativo.

“Millennial Lotería fue una forma de expresar todo ese ‘culture shock’ que viví cuando llegué a Estados Unidos y sentí que mucha gente no sabía de dónde venía ni qué significaba ser latino”, dijo Alfaro.

Alfaro suma un nuevo capítulo a su trayectoria con la presentación de “¡GOOOOL!: A Bilingual Book of Soccer”, un libro bilingüe pensado para niños y familias, que llega en la antesala del Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, en conjunto con México y Canadá, y que se convierte en el eje central de lo multicultural.

Anuncio

A las puertas de un Mundial histórico y en medio de un contexto social tenso, el nuevo libro de Alfaro se suma a una trayectoria que cruza creatividad, memoria personal y representación cultural.

Guatemalteco de origen, Alfaro llegó a Estados Unidos en 2006 siendo apenas un adolescente. El cambio fue abrupto, pues dejó en su país, a su familia y su entorno para instalarse en California con un objetivo claro de manejarse en la publicidad y el mercadeo, lo que encontró al estudiar en Chapman University, en Orange County.

Durante ese periodo, Alfaro construyó una carrera sólida en publicidad. Trabajó como director creativo, realizó comerciales y colaboró con distintas marcas. Sin embargo, su margen creativo estaba limitado por su estatus migratorio.

No fue sino hasta obtener su residencia permanente en 2016 cuando su carrera tomó un giro más amplio: pudo emprender, crear productos propios y explorar proyectos personales sin las restricciones previas. Ese nuevo contexto fue determinante para que surgiera Millennial Lotería.

La idea comenzó como un proyecto artístico compartido en redes sociales. No era, en un inicio, un producto comercial. Las cartas ilustradas funcionaban como una parodia visual y una reflexión sobre cómo se veía —y cómo quería verse— la cultura latina en ese momento. La respuesta del público fue inmediata con muchos “likes”, compartidos y, sobre todo, preguntas insistentes sobre dónde comprar el juego.

Anuncio

Ese interés llevó a Alfaro a profesionalizar el proyecto y a entender un terreno nuevo para él como lo son las licencias, marcas registradas y acuerdos legales.

El término “Lotería” está registrado por Don Clemente, por lo que fue necesario establecer un acuerdo de licencia para poder llevar el rediseño al mercado.

El proceso confirmó algo que Alfaro ya intuía desde su formación en marketing, detrás de cada objeto cultural hay una estructura legal y comercial que también forma parte del mensaje. El resultado fue un producto que respetó el espíritu del juego original, pero introdujo guiños contemporáneos que provocaron identificación y humor sin romper el vínculo emocional con generaciones anteriores.

“No estoy cambiando la pose de las cartas, solo estoy poniendo un celular en la mano o un detalle que refleja cómo han cambiado las cosas”, señaló Alfaro al explicar ese equilibrio.

Millennial Lotería se convirtió en un punto de inflexión. No fue el inicio de su carrera, pero sí el proyecto que amplificó su voz y lo conectó con una audiencia que compartía experiencias similares de migración, bilingüismo y negociación cultural.

Para Alfaro, la lotería no es solo un juego, sino un artefacto cultural que refleja su tiempo. A lo largo de la historia, las loterías han cambiado de forma, imágenes y símbolos; su versión es apenas un fragmento de ese largo proceso.

Anuncio

Con el nacimiento de su hija en 2022, su enfoque creativo volvió a transformarse.

“Quiero que ella tenga esa conexión con la cultura latina y que crecer bilingüe le abra puertas, como me las abrió a mí”, explicó.

La paternidad lo llevó a replantearse cómo transmitir el idioma y la cultura en un entorno predominantemente angloparlante. Observó que muchos libros infantiles bilingües eran traducciones directas del inglés al español, sin una concepción verdaderamente bicultural.

A partir de esa ausencia, comenzó a escribir y publicar libros pensados desde el origen para convivir en ambos idiomas, no solo para niños, sino también como herramientas para padres.

Ese camino editorial desemboca ahora en ¡GOOOOL!: A Bilingual Book of Soccer.

“Crecí jugando fútbol en la calle, parando el juego cada vez que pasaba un carro. El fútbol es una parte muy grande de mi niñez y quería compartir eso con mi hija”, dijo Alfaro.

La inspiración es personal y generacional. Alfaro creció jugando fútbol en las calles de Guatemala, improvisando porterías y deteniendo el juego cada vez que pasaba un carro.

Años después, vivió el Mundial de 2022 en madrugadas interrumpidas por los despertares de su hija recién nacida. Esa convivencia entre fútbol, paternidad y bilingüismo quedó marcada como una experiencia íntima que hoy se traduce en este libro.

“Mis libros ayudan a los papás también a enseñarles a sus hijos español, aunque ellos no hablen español ellos mismos”, explicó Alfaro. “Hay muchas parejas que hablan español y hablan inglés, y ahora una parte de la pareja necesita más ayuda con los hijos. Quería crear algo porque vi que no había algo así en el mercado”.

Anuncio

El proyecto combina una historia sencilla —un equipo infantil que disputa su último partido— con un glosario narrativo de términos futbolísticos en español e inglés. El objetivo no es solo contar una historia, sino familiarizar a los niños con el lenguaje del fútbol y con la experiencia cultural de vivir un partido, especialmente en español, una lengua que Alfaro considera central en la forma en que se siente y se vive este deporte.

El contexto del Mundial de 2026, que tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes principales, atraviesa el libro de manera natural. Para Alfaro, el fútbol sigue siendo un punto de encuentro, incluso cuando su país de origen no está clasificado. Sus afinidades futboleras se reparten entre Estados Unidos, México y España, reflejo de una identidad construida entre fronteras.

El libro llega en un momento social complejo, en medio del clima social que viven mayormente las comunidades inmigrantes en Estados Unidos con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE, por sus siglas en inglés.

“Me dio mucha tristeza ver el miedo que tenían mis papás de salir a la calle, incluso siendo visitantes legales… todo esto durante la época navideña y de Año Nuevo”, contó Alfaro al referirse a una reciente visita de sus padres.

“El arte siempre ha venido de la resistencia. No solo es entretenimiento, es una forma de mostrar lo que está pasando” — Mike Alfaro, influencer y escritor bilingüe

Frente a ese escenario, su trabajo creativo adquiere un sentido adicional al afirmar el valor de la cultura latina sin esconderla.

Anuncio

Para el creador de la colección de libros “Sí Sabo Kids”, el arte y la cultura no son neutrales, expresarse también es un acto de protección y de memoria. Crear no es evadir la realidad, sino nombrarla desde la identidad, usando el arte como un espacio seguro donde la cultura latina puede existir sin pedir permiso ni bajar la voz.

Consciente del alcance que hoy tiene su trabajo, el creador guatemalteco asume esa visibilidad como una responsabilidad. Sabe que su talento no solo entretiene, sino que representa, acompaña y afirma a una comunidad que muchas veces vive entre el miedo y la incertidumbre.

Por eso, cada libro, cada proyecto y cada idea que comparte buscan proyectar orgullo, pertenencia y dignidad, convencido de que contar quién es la comunidad latina —desde la creatividad— también es una forma de resistencia y de futuro.

“El arte siempre ha venido de la resistencia. No solo es entretenimiento, es una forma de mostrar lo que está pasando”, dijo el influencer chapín.

Desde la tarjeta de “La Feminist”, reinterpretada como La Dama en el Mexican Bingo, hasta libros dedicados a los vendedores ambulantes como “Street Vendor”, la obra de Alfaro no pretende inventar realidades, sino visibilizar las que ya existen. Esa línea coherente —directa y sin concesiones— es la que sostiene su sentido de responsabilidad como creador, consciente del impacto que tiene una plataforma con amplio alcance en redes sociales.

¡GOOOOL!: A Bilingual Book of Soccer saldrá a la venta el 3 de marzo. Su primer evento de lanzamiento se realizará el 1 de marzo en Pretend City, en Irvine, California, con actividades para niños, fútbol y firma de libros. Será la primera oportunidad de adquirirlo. Más adelante, Alfaro anticipa nuevos proyectos editoriales, incluido The Unbreakable Piñata, previsto para junio.