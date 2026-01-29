De Times Square a San Francisco: Cadillac F1 revelará su automóvil durante el Super Bowl

El piloto de Fórmula 1 de Cadillac, Sergio Pérez, habla en una rueda de prensa antes del partido de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

El equipo Cadillac F1 confirmó un ambicioso plan para presentar oficialmente su imagen rumbo a su debut en la Fórmula Uno, combinando el impacto global del Super Bowl con un evento en vivo en el corazón de Nueva York.

La escudería estadounidense mostrará el primer adelanto del coche que utilizará en la temporada 2026 en un anuncio televisivo que se emitirá durante el último cuarto del Super Bowl, el domingo 8 de febrero. Posteriormente, el diseño completo se revelará en una presentación especial en Times Square.

Días antes del evento principal, una réplica del auto, oculto estratégicamente, llegará al centro de Manhattan y será exhibida en una estructura de vidrio denominada Cadillac Countdown Box. La caja solo permitirá a los transeúntes observar la silueta del vehículo.

A partir del 6 de febrero, la Countdown Box incluirá un reloj regresivo sincronizado con el comercial que se transmitirá durante el partido del Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Solo después de que el anuncio salga al aire, el público podrá ver la réplica del auto por completo.

Cadillac debutará en la Fórmula Uno en la temporada 2026, año en el que la categoría se expandirá a 11 equipos. La escudería contará con el mexicano Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, ambos de 35 años y más de 10 años compitiendo en la categoría, como pilotos titulares, además de Zhou Guanyu como piloto de reserva.

Horas después del Super Bowl, la decoración oficial del Cadillac F1 tendrá su primera aparición en pista durante las pruebas oficiales de pretemporada en Baréin, marcando así el inicio formal de su esperada incursión en la máxima categoría del automovilismo.

