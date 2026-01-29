El Tour de la Copa del Mundo llega a Los Ángeles: cómo verlo y cuándo estará

La gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA comenzará en Los Ángeles los días 24 y 25 de marzo, marcando el inicio de un recorrido que culminará en Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026, a disputarse este verano.

Los aficionados podrán registrarse para obtener entradas gratuitas en cokeurl.com/tour. Cada persona podrá solicitar hasta cuatro boletos, disponibles por orden de llegada, en más de 25 ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluidas todas las sedes mundialistas. En Los Ángeles, la Copa se exhibirá en LA Live.

El FIFA World Cup Trophy Tour, que celebrará su 20.º aniversario en 2026, visitará 75 destinos en todo el mundo durante más de 150 días. En cada parada, los asistentes tendrán la oportunidad de ver de cerca el Trofeo Original de la Copa Mundial, además de disfrutar de experiencias inmersivas y actividades interactivas relacionadas con el fútbol.

Fechas y ciudades del tour en Estados Unidos