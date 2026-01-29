Anuncio
Deportes

El Tour de la Copa del Mundo llega a Los Ángeles: cómo verlo y cuándo estará

El trofeo de la Copa del Mundo.
(Noah K. Murray / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer

La gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA comenzará en Los Ángeles los días 24 y 25 de marzo, marcando el inicio de un recorrido que culminará en Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026, a disputarse este verano.

Los aficionados podrán registrarse para obtener entradas gratuitas en cokeurl.com/tour. Cada persona podrá solicitar hasta cuatro boletos, disponibles por orden de llegada, en más de 25 ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluidas todas las sedes mundialistas. En Los Ángeles, la Copa se exhibirá en LA Live.

El FIFA World Cup Trophy Tour, que celebrará su 20.º aniversario en 2026, visitará 75 destinos en todo el mundo durante más de 150 días. En cada parada, los asistentes tendrán la oportunidad de ver de cerca el Trofeo Original de la Copa Mundial, además de disfrutar de experiencias inmersivas y actividades interactivas relacionadas con el fútbol.

Fechas y ciudades del tour en Estados Unidos

  • 24-25 de marzo: Los Ángeles
  • 28 de marzo: Las Vegas
  • 29-30 de marzo: San Francisco
  • 1 de abril: Salt Lake City
  • 4 de abril: Portland
  • 5-6 de abril: Seattle
  • 14-15 de abril: Chicago
  • 17 de abril: St. Louis
  • 18-19 de abril: Kansas City
  • 25-26 de abril: Dallas
  • 28-29 de abril: Austin
  • 30 de abril: San Antonio
  • 2-3 de mayo: Houston
  • 5 de mayo: Nueva Orleans
  • 7 de mayo: Birmingham
  • 9-10 de mayo: Miami
  • 11-12 de mayo: Orlando
  • 15-16 de mayo: Atlanta
  • 21 de mayo: Filadelfia
  • 30-31 de mayo: Boston
  • 3 de junio: Nueva York/Nueva Jersey
DeportesMundial 2026Fútbol

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

