‘Rayo’ Valenzuela explica su llegada a la nueva empresa Zuffa Boxing y el reto ante Diego Torres

El boxeador de peso ligero José Valenzuela posa en la báscula en el MGM Grand Garden Arena el 24 de marzo de 2023 en Las Vegas, Nevada. Valenzuela se enfrentará a Chris Colbert en un combate a 10 asaltos en el MGM Grand Garden Arena el 25 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Foto de Steve Marcus/Getty Images)

El mexicano José ‘Rayo’ Valenzuela está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera. Tras dos peleas intensas en los últimos dos años, el excampeón mundial superligero volverá al ring este domingo en la división de peso ligero (135 libras), ahora bajo la promotora Zuffa Boxing, la nueva empresa liderada por Dana White, presidente de UFC.

Valenzuela, quien sorprendió al mundo del boxeo en 2024 al derrotar a Isaac ‘Pitbull’ Cruz en Los Ángeles para conquistar el título de las 140 libras, perdió la corona un año después ante Gary Antuanne Russell. Ahora, Valenzuela (14-3, 9 KOs) busca relanzar su carrera cuando enfrente al también mexicano Diego Torres (22-1, 19 KOs) en una pelea pactada a 10 asaltos este domingo en el UFC Apex de Las Vegas (6 p.m., Paramount +).

El combate marcará su debut oficial con Zuffa Boxing, empresa con la que espera disputar al menos tres peleas en 2026. Conocido por su potente mano izquierda y su estilo explosivo ante peleadores ortodoxos, ‘Rayo’ es uno de los talentos que Zuffa Boxing busca impulsar. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival en ascenso que promete ser una prueba exigente.

“Es una oportunidad muy grande para los dos. Él viene a ganarse un nombre y yo vengo por todo. Tomé esta pelea muy en serio y tengo mucha motivación”, dijo Valenzuela, quien además espera el nacimiento de su hija en abril próximo.

El boxeador explicó que eligió firmar con Zuffa Boxing por la actividad garantizada, mejores ingresos y la posibilidad de entrenar en instalaciones de primer nivel en Las Vegas.

Tras la derrota ante Russell por decisión unánime, Valenzuela reconoció que mantenerse en las 140 libras no era lo mejor. Aseguró que llegó a pesar cerca de 170 libras durante el campamento, lo que afectó su rendimiento ante Russell.

“Pensé que iba a estar más fuerte, pero estaba muy lento. El peso me cansó y ese no es mi estilo. Yo soy un peleador ágil, explosivo, rápido de piernas”, explicó.

Isaac Cruz, a la izquierda, pelea contra José Valenzuela, a la derecha, durante un combate por el campeonato de boxeo de peso superligero en Los Ángeles, el sábado 3 de agosto de 2024. (AP Photo/Damian Dovarganes) (Damian Dovarganes / Associated Press)

De cara a este combate, Valenzuela decidió hacer su campamento en Las Vegas, una decisión que también le ha permitido reducir gastos. En su campamento anterior llegó a pagar entre $20,000 y $25,000 dólares en renta para entrenar, mientras que ahora sus costos son considerablemente menores.

Valenzuela, de 26 años, atraviesa además un proceso legal contra su exmánager y entrenador, José Benavidez Sr., a quien demandó en 2024 para liberarse de un acuerdo contractual. Mientras tanto, continúa trabajando en su esquina con Mario Rodríguez y se separó de Robert García, quien lo entrenó para el combate ante Russell y Cruz.

Del otro lado estará Torres, un peleador de 28 años originario de Zapopan, Jalisco, quien cuenta con una sólida trayectoria amateur de más de 120 combates y tres campeonatos nacionales en México. Torres, con un estilo agresivo, debutó como profesional a los 22 años y apenas disputará su segunda pelea en Estados Unidos. Llega con una racha de cuatro victorias consecutivas en México y un total de 19 nocauts en su carrera, tras sufrir su única derrota en 2023.

“Lo tomo como un reto. Es algo nuevo y yo siempre quiero estar entre los mejores”, señaló Torres, quien considera este combate una gran oportunidad ante un excampeón mundial.

“Es una pelea que estaba buscando, contra alguien con nombre y experiencia. Esperamos que llegue en su mejor versión para que sea una verdadera guerra de mexicanos”, añadió Torres.

Torres, quien se convirtió en padre por primera vez en septiembre pasado, reconoció que ha hecho sacrificios personales importantes, incluso alejándose de su hijo durante el campamento, pero aseguró que eso lo impulsa aún más.

“Los dos vamos a buscar la victoria y arriba del ring se va a demostrar quién la merece más”, sentenció Torres.

