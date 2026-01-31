Boxeador Ryan García dice que retira su apoyo a Donald Trump

Ryan García durante una conferencia reciente para promocionar su contienda del 21 de febrero ante Mario Barrios en Hollywood.

El boxeador estadounidense Ryan García anunció este sábado que retira públicamente el apoyo que en el pasado brindó al presidente Donald Trump, argumentando su desacuerdo con la conexión del mandatario con Jeffrey Epstein, el poderoso millonario fallecido y acusado de varios cargos relacionados al tráfico sexual de menores.

A través de sus redes sociales, García afirmó que no puede respaldar a ninguna persona vinculada con los hechos revelados en los archivos del caso Epstein, cuya documentación más reciente fue divulgada el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“No puedo apoyar de ninguna manera a nadie que haya estado involucrado en algo relacionado con esa isla ni con lo que estaban haciendo. Hay que proteger a los niños. Todo el mundo lo sabía… Justicia para todos”, escribió el pugilista.

El boxeador, originario de Victorville, California, fue en el pasado un simpatizante abierto de Trump, a quien llegó a calificar como “el mejor presidente” y dedicó mensajes como “Te amo, Trump” en sus plataformas digitales.

García ya había expresado su rechazo a las recientes acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles. En junio pasado, García, de ascendencia mexicana, ya había marcado distancia con las políticas migratorias del expresidente.

“Puede que haya votado por Trump, pero no puedo permanecer en silencio ante lo que está sucediendo con ICE en Los Ángeles. No se trata solo de ‘ilegales’ o estadísticas, son personas. Inmigrantes trabajadores, especialmente mexicanos, que pagan impuestos, crían familias, construyen nuestras comunidades y forman parte de las personas que amamos. Arrancarlos de sus hogares no es solo una política, es dolor. Podemos tener fronteras sin perder nuestra humanidad”, escribió entonces.

El próximo 21 de febrero, García enfrentará a Mario Barrios en Las Vegas por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En sus publicaciones de este sábado, el boxeador de 26 años también hizo un llamado a otras figuras públicas mencionadas en los documentos relacionados con Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio federal.

“Ahora que ves que es real y está sucediendo, me gustaría que otras celebridades alzaran la voz. Ya no pueden decir que estoy loco. Alcen la voz, cobardes”, añadió.

