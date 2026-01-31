Tres jugadores de habla hispana, presentes en los Pro Bowl Games 2026 de la NFL

Los Pro Bowl Games, el evento anual con el que la NFL reconoce a sus mejores jugadores, contarán en su edición 2026 con la participación de dos jugadores de herencia latina y un español: Nik Bonitto, Christian González y Jake Ferguson.

Los tres formarán parte del roster que competirá la próxima semana en el Área de la Bahía de San Francisco, en una edición renovada que se celebrará por primera vez durante la semana del Super Bowl LX.

La transmisión en vivo se realizará el martes 3 de febrero desde el NFL Flag Fieldhouse, dentro del Super Bowl Experience en San Francisco. El partido se podrá ver por ESPN Deportes y en Disney XD a las 5 p.m. PT.

Anuncio

Bonitto, apoyador de los Broncos de Denver y de ascendencia cubana, llega al Pro Bowl por segundo año consecutivo tras consolidarse como uno de los cazadores de mariscales más productivos de la liga.

Luego de una temporada 2024 en la que registró 13.5 capturas y fue nombrado al segundo equipo All-Pro, Bonitto mantuvo su nivel en 2025 con 14 capturas y métricas de presión entre las mejores de la NFL. Su impacto ha sido clave para que la defensiva de Denver se mantenga entre las más efectivas del campeonato, en una campaña en la que los Broncos cerraron como el primer sembrado de la AFC rumbo a los playoffs.

En la ofensiva, el ala cerrada de los Cowboys de Dallas, Jake Ferguson, también repite presencia en el Pro Bowl. Ferguson, de ascendencia española, fue seleccionado por Dallas en la cuarta ronda del Draft de 2022 tras destacar en la Universidad de Wisconsin, programa dirigido durante años por su abuelo, Barry Álvarez.

En la temporada 2025 fue elegido como reemplazo del lesionado George Kittle y firmó los mejores números de su carrera, con 82 recepciones y ocho anotaciones. Con esta segunda selección al Pro Bowl, Ferguson se integra a una lista histórica de alas cerradas de los Cowboys con múltiples apariciones, encabezada por Jason Witten.

Por su parte, Christian González, esquinero de los Patriotas de Nueva Inglaterra, es de herencia colombiana. En su tercera temporada en la NFL, González se estableció como uno de los principales referentes de la secundaria de Nueva Inglaterra.

Tras ser segundo equipo All-Pro en 2024, debutó en el Pro Bowl en 2025 luego de cerrar la campaña regular con 10 pases defendidos y 69 tacleadas. Su desempeño fue determinante para que los Patriots controlarán el juego aéreo de sus rivales y conquistaran el título del Este de la AFC.

La edición 2026 de los Pro Bowl Games marcará un cambio importante al trasladarse a la semana del Super Bowl LX, con sede en el Área de la Bahía. El evento incluirá competencias de habilidades y el tradicional duelo de fútbol bandera entre la AFC y la NFC, en un formato que busca resaltar el talento y la versatilidad de los jugadores.

Como atractivo adicional, los equipos serán dirigidos por dos figuras históricas de los San Francisco 49ers: Steve Young, como entrenador en jefe de la AFC, y Jerry Rice, al frente del equipo de la NFC.