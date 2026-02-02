Anuncio
Deportes

La NFL volverá a México por los próximos tres años; Madrid recibirá partidos desde 2026

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 21: A general view d
Vista general durante el himno nacional antes del partido entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca el 21 de noviembre de 2022 en Ciudad de México, México.
(Manuel Velasquez / Getty Images)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

La NFL anunció el regreso de los partidos de temporada regular a la Ciudad de México y a Madrid a partir de la temporada 2026, como parte de su estrategia de expansión internacional.

La capital mexicana albergará encuentros de temporada regular en 2026, 2027 y 2028 en el Estadio Azteca, lo que marcará una nueva etapa en la relación histórica entre la liga y el país. Este anuncio viene acompañado de la ampliación del acuerdo de transmisiones con TelevisaUnivision, socio oficial de medios de la NFL desde hace más de 60 años, con el objetivo de ampliar el acceso a los partidos en vivo y a la programación de la liga en todo México.

El regreso de la NFL a México refuerza una historia que ya incluye cinco partidos de temporada regular disputados en el Estadio Azteca, celebrados en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022, lo que consolida al país como uno de los mercados internacionales más importantes para la liga.

Además, la NFL confirmó su retorno multianual a Madrid tras el éxito del primer partido de la temporada regular celebrado en España en 2025, en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Con estos anuncios, la liga se prepara para establecer un récord de nueve partidos internacionales en 2026, distribuidos por cuatro continentes, lo que refleja el crecimiento global del fútbol americano.

España representa un mercado clave para la NFL, con 11 millones de aficionados, según cifras de la propia liga. Como parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo, la NFL intensificará sus esfuerzos durante todo el año para impulsar el NFL Flag, la modalidad sin contacto del deporte, que debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028.

El programa NFL Flag, iniciativa oficial de fútbol bandera juvenil de la liga, fue lanzado en España en 2024 y ya alcanza a niños en escuelas de Madrid, Barcelona y Zaragoza, con planes de expansión en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

