Los políticos de Los Ángeles piden a Casey Wasserman que renuncie al comité olímpico

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en marzo.

El presidente del comité olímpico LA28, Casey Wasserman, se enfrentó el martes a las peticiones de dimisión de los funcionarios de Los Ángeles tras revelarse los correos electrónicos subidos de tono que intercambió con la delincuente sexual condenada Ghislaine Maxwell.

“Creo que Casey Wasserman debe dimitir”, afirmó la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, quien, junto con otros políticos de Los Ángeles, está colaborando con el comité organizador de los Juegos Olímpicos LA28 en la planificación de los Juegos.

“Que él nos represente en la escena mundial distrae la atención de nuestros atletas y del enorme esfuerzo que se necesita para prepararse para 2028”, dijo Hahn, que representa a una zona del sur del condado de Los Ángeles que incluye los barrios costeros donde se celebrarán los eventos olímpicos.

La senadora estatal Lena González (demócrata por Long Beach) y tres concejales de la ciudad de Los Ángeles —Hugo Soto-Martínez, Mónica Rodríguez e Imelda Padilla— pidieron a Wasserman que dimitiera.

Más tarde, el martes, la supervisora del condado Lindsey Horvath afirmó en un comunicado que las víctimas habían solicitado la publicación de los archivos «con la esperanza de que las personas con conciencia tomaran medidas».

“LA28 ha elogiado la posibilidad de que participen más mujeres que nunca en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, dijo Horvath, que representa a los barrios del Westside y del valle de San Fernando. “¿Qué significa eso cuando la organización está dirigida por un amigo íntimo de un traficante de personas condenado? Ahora es el momento de que LA28 demuestre cuánto valora realmente a las mujeres”.

Un representante de Wasserman se negó a hacer comentarios o responder a preguntas sobre su relación con Maxwell.

Wasserman, de 51 años, y otros altos cargos de LA28, encargada de financiar y planificar los Juegos, se encuentran en Italia para asistir a reuniones previas a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Las peticiones para que dimita se producen tras la publicación la semana pasada por parte del Departamento de Justicia de los archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, que incluyen correos electrónicos personales intercambiados hace más de 20 años entre Wasserman y Maxwell, antigua pareja sentimental de Epstein.

En correos electrónicos enviados en marzo y abril de 2003, Wasserman, que estaba casado en ese momento, le escribe a Maxwell para decirle que quiere reservar un masaje y que quiere verla con un ajustado traje de cuero.

Ella se ofrece a darle un masaje que puede «volver loco a un hombre», y la pareja habla de lo mucho que se echan de menos, según los correos electrónicos publicados en Internet por el Departamento de Justicia.

Maxwell, declarada culpable por un jurado en 2021, traficó con mujeres jóvenes durante un periodo que abarca desde 1994 hasta 2004, según el Departamento de Justicia.

Wasserman no ha sido acusado de ningún delito por el Departamento de Justicia.

En un comunicado, Wasserman dijo que lamentaba su correspondencia con Maxwell, que, según él, tuvo lugar “mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”.

“Nunca tuve una relación personal o comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, en 2002 realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”, afirmó en el comunicado.

El senador estatal González dijo el martes que «sentir «profundo arrepentimiento» o «verdadera pena» no son respuestas suficientes».

“Cualquier persona relacionada con Epstein, Maxwell o los archivos de Epstein, independientemente de su poder, título, ingresos o contactos, debe rendir cuentas por cualquier implicación que haya tenido, y eso incluye al presidente Wasserman”, afirmó González.

Al igual que el supervisor Hahn, Soto-Martínez calificó las revelaciones sobre Wasserman como una distracción de los Juegos de Los Ángeles.

“Al mismo tiempo que Ghislaine Maxwell orquestaba una de las operaciones de tráfico sexual más notorias de la historia de nuestro país, supuestamente mantenía una relación sentimental con la persona que ahora ocupa el cargo de presidenta de LA28”, afirmó Soto-Martínez, que forma parte de un comité municipal para la planificación olímpica.

Rodríguez, que también forma parte del comité, criticó a LA28 por no presentar un informe “sólido” sobre cómo gestionará los derechos civiles, la trata de personas y la falta de vivienda durante los Juegos.

Afirmó que el retraso, junto con las revelaciones sobre Maxwell, demostraban que “nadie relacionado con Epstein y sus socios puede proporcionar un liderazgo creíble en la planificación de estos Juegos, lo que ahora incluye a Casey Wasserman”.

El Daily Mail publicó en 2024 un extenso reportaje sobre las supuestas aventuras amorosas de Wasserman durante su matrimonio con Laura Ziffren, de quien se divorció. Él negó las acusaciones.

Wasserman fue elegido por el entonces alcalde Eric Garcetti para supervisar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.