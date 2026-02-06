¿Está listo EEUU para tener un show de medio tiempo en español con Bad Bunny? ‘Aún no, pero el mundo sí’

Al llegar a la sede del Super Bowl, una semana después de recibir el Grammy, Bad Bunny reconoció que por momentos no ha podido dormir pensando en su show del medio tiempo.

Es un artista acostumbrado a presentarse ante millones en sus conciertos y giras. Pero este domingo será diferente, pues tendrá la atención global en 13 minutos de su presentación.

El cantante boricua de 31 años será el encargado del entretenimiento del medio tiempo cuando el Super Bowl 60 se dispute en el Levi ‘s Stadium entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

“Estoy pensando que voy a hacer 13 minutos de cosas que amo hacer”, declaró Benito Antonio Martínez Ocasio, nacido en San Juan, Puerto Rico, en una de las salas de prensa del Moscone Center de San Francisco.

“Estoy tratando de disfrutar el momento, no sentir presión”, añadió el cantante, quien ya ha estado en un show de medio tiempo del Super Bowl como invitado cuando Shakira y Jennifer López fueron las encargadas del entretenimiento en 2020.

Pero hace seis años el ambiente sociopolítico no era tan tenso. Varios grupos, sectores y organizaciones en Estados Unidos han declarado su rechazo a la elección de Bad Bunny, por distintas razones, desde el idioma en el que canta, hasta su filosofía política.

La presentación del boricua va claramente más allá de la música y el deporte, pues ha abierto debates en torno al idioma, la representación y sus mensajes, que van en contra de las deportaciones masivas y de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (US) en varias partes del país, incluida el área de la Bahía.

Bad Bunny se presenta durante los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles el 17 de marzo de 2025. (Chris Pizzello / Chris Pizzello/invision/ap)

El pasado fin de semana en Los Ángeles, al ganar el primer Grammy con un álbum completamente en español, aceptó el premio en español y brindó palabras de apoyo a los inmigrantes.

“Estoy en contra. Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Es terrible”, dijo Trump sobre la elección de Bad Bunny como el show del medio tiempo.

Para Petra Rivera-Rideau, profesora de música y política racial en Wellesley College en Massachusetts, la presentación del boricua romperá barreras en muchos niveles, comenzando con el momento crítico de la política estadounidense, marcado por la creciente xenofobia y el racismo, lo que agrega importancia al evento.

“El hecho de que hablara sobre ICE es realmente importante, porque, obviamente, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, incluido Bad Bunny. Pero tenemos historias de puertorriqueños que son víctimas de discriminación racial y detenidos por el ICE”, dijo Rivera-Rideau, coautora de un libro de Bad Bunny llamado “P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance (P FKN R: Bad Bunny y la música como un acto de resistencia)”.

“Fue muy importante que hablara sobre el ICE a pesar de su posición privilegiada como ciudadano estadounidense”, agregó la profesora.

Bad Bunny también ha sido consistente en su mensaje. Ha utilizado su música durante años para hablar de la realidad puertorriqueña y criticar las condiciones derivadas de su larga historia de colonialismo. Desde su llegada al mercado estadounidense, “El Conejo Malo” ha dejado clara su postura política.

En su primera aparición, durante el programa de Jimmy Fallon en 2018, criticó la respuesta de la administración Trump al huracán María. También, en el festival de Coachella en 2023, como el primer artista de habla hispana y el primer solista latino en encabezarlo, habló de la importancia de los latinos en el país.

Bad Bunny se presenta durante su primer show de su residencia de conciertos de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, el 11 de julio de 2025. (Alejandro Granadillo / Associated Press)

Rivera-Rideau también considera que el artista podría darle consistencia a la música en español en el mercado estadounidense, donde en el pasado canciones como “Macarena” o “Despacito” fueron populares sin que sus intérpretes se mantuvieran de forma sostenida en el mercado en general.

“En ese aspecto, creo que Bad Bunny es único”, dijo Rivera-Rideau, quien señaló que solo el tiempo dirá si la presencia de un cantante en español en el Super Bowl será un momento aislado en la historia del juego o si abrirá la puerta a más artistas.

Para ella, las críticas recibidas demuestran que el país aún no está listo para un espectáculo totalmente en español o para un artista con el perfil del boricua.

Como forma de protesta a la designación de Bad Bunny, la organización Turning Point USA tendrá un show alternativo llamado “The All-American Halftime Show” en redes sociales.

“Me parece que eso demuestra que Estados Unidos no está realmente preparado para Bad Bunny”, añadió Rivera-Rideau. “Es más bien lo contrario. Hay una especie de rechazo al español en nuestra política”.

“Pero creo que el mundo sí lo está. Y creo que la NFL lo sabe”, añadió la autora de libros sobre música, cultura y política.

Y efectivamente, la internalización del fútbol americano es parte del negocio. La temporada 2026 de la NFL contará con un récord de nueve partidos internacionales de temporada regular en cuatro continentes y siete países, entre ellos Brasil, México, España, París y Australia.

El comisionado Roger Goodell defendió la elección de Bad Bunny durante el Estado de la Liga previo al Super Bowl.

“Esta plataforma se utiliza para unir a las personas y poder reunirlas con su creatividad, con su talento, y poder aprovechar este momento para hacerlo. Creo que los artistas del pasado lo han hecho. Creo que Bad Bunny lo entiende y hará una gran actuación”, dijo Gooddell en San Francisco.

Con conciertos programados en Bélgica, Suecia, Polonia, Australia y Japón, Bad Bunny cuenta con una gran base de aficionados no solo en el mundo hispanohablante, sino también fuera de él.

Vanessa Díaz, profesora asociada de estudios Chicana/o y Latina/o en Loyola Marymount y coautora del libro de Bad Bunny con Rivera-Rideau, predice que será la presentación más vista de la historia. Hasta el momento, el show del medio tiempo del Super Bowl más visto ha sido el del año pasado con Kendrick Lamar y sus 133.5 millones de audiencia.

“Incluso las personas que no quieren que Bad Bunny actúe lo van a ver”, aseguró Díaz.

“Estamos viviendo una época muy polarizada. Y creo que, aunque haya gente que esté en contra de los latinos, del español o de Bad Bunny, existe un sentimiento colectivo de indignación por lo que está pasando en este país”, añadió.

Bad Bunny, con álbumes exitosos como “Un Verano Sin Ti”, fue el tercer artista latino en ganar el Grammy al Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos”, después de Carlos Santana en 2000 y el brasileño João Gilberto en 1965 junto a Stan Getz.

“Hay una necesidad realmente importante de una voz fuerte y orgullosa, que sea latina, que sea puertorriqueña, que se sienta orgullosa sin complejos de serlo”, dijo Díaz , quien espera que también rinda tributo a la cultura y la resistencia boricua al utilizar la música y el baile como instrumentos.

“La resistencia toma muchas formas. Y para seguir luchando por las cosas en las que crees, también tienes que tomarte tiempo para sentir alegría, para sentir la comunidad, para bailar, para cantar. Esas cosas también pueden ser parte y, de hecho, son componentes necesarios de la resistencia”, dijo Díaz.

El show también contará con la intérprete parcialmente sorda Celimar Rivera Cosme, quien hará historia al interpretar en lengua de signos puertorriqueña (LSPR), que difiere de la lengua de signos estadounidense.

“Bad Bunny está educando a todos sobre Puerto Rico”, dijo Rivera Cosme en San Francisco. También la acompañarán Fred Beam y Julian Ortiz, con presentaciones en lenguaje de signos estadounidense, antes del juego.

Bad Bunny también ha desarrollado su imagen en diferentes dimensiones. En el pasado ha sido criticado por tener letras que denigran a las mujeres, y también algunos grupos mayormente religiosos lo han criticado por su apoyo a la comunidad LGBTQ+ al usar vestidos en eventos y videos musicales.

Musicalmente, en su último álbum explora sonidos más tradicionales que apelan a generaciones de latinos mayores, como la salsa, mientras que su mensaje anti-ICE ha abierto las puertas a otros latinos a quienes no les agrada tanto el reggaetón, pero sí simpatizan con la resistencia contra el gobierno actual.

“Bunny es uno de los artistas más coherentes que he seguido. Reconoce cuando hace algo mal y corrige su rumbo si lo considera necesario. Creo que su consistencia es parte de lo que le hace tan querido por la gente”, dijo Díaz sobre el cantante.

