En el Super Bowl, el exjugador de la NFL, Jeff García, sigue siendo un embajador de la salud mental

Jeff García (izq.) y otro exjugador, Stevie Baggs Jr. (centro) hablaron de la importancia de la salud mental desde la infancia.

Han pasado 15 años desde que Jeff García dejó la NFL, pero el exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco sigue utilizando el fútbol americano como plataforma para impactar vidas, ahora fuera del campo.

Originario de Gilroy, una ciudad cerca de Santa Clara, sede del Super Tazón de este domingo, el exjugador participó esta semana en actividades comunitarias alrededor del Super Bowl 60, enfocadas en la mentoría juvenil, la salud mental y la importancia de realizar exámenes cardíacos en los atletas jóvenes.

Uno de esos eventos fue el California Classic Health Flag Football Camp, organizado por Beyond the Game Health, que reunió a jóvenes atletas en Pioneer High School de San José, California, para una clínica sobre la presión mental y el bienestar emocional.

Anuncio

Además de las pláticas, García y otro exjugador, Stevie Baggs Jr., compartieron sus conocimientos sobre sus habilidades en fútbol americano. El campamento de tres horas de duración forma parte de la creciente inversión de la NFL en el fútbol americano bandera antes de su debut olímpico en Los Ángeles 2028.

García, quien se retiró en 2011 y anteriormente fue mariscal de campo estelar en San José State, donde fue nombrado UPI All-American en 1992, considera que sus propias experiencias personales lo han preparado para hablar del tema.

Un hermano y una hermana de García murieron en trágicos accidentes separados antes de que él cumpliera nueve años, lo que marcó profundamente su vida y la de toda su familia.

Jeff García (der.) y otro exjugador, Stevie Baggs Jr. (izq.), también compartieron sus conocimientos sobre el fútbol americano con los estudiantes. (Foto Cortesía Beyond The Game)

“Sé que eso afectó mi salud mental de manera extrema. Pero en ese momento, no había terapia”, recordó García al hablar de los momentos complicados que tuvo que vivir, con el trauma del fallecimiento de sus hermanos y la presión de un jugador profesional.

El exjugador de los 49ers, Cleveland Browns, Detroit Lions, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers, Oakland Raiders y Houston Texans explicó que en su juventud no existían recursos de apoyo psicológico como los actuales, por lo que el deporte se convirtió en su escape emocional.

“El deporte se convirtió realmente en mi salvación”, dijo García, de padre originario de Jalisco.

Ahora, a sus 55 años, insiste en que los jóvenes no deben enfrentar sus problemas solos.

“Está bien buscar ayuda si estás luchando con tu salud mental. Y esas son las cosas que creo que realmente queremos transmitir a nuestros jóvenes, que está bien tener dificultades. Está bien abrirse y buscar orientación”, añadió García, quien destacó que hoy la conversación es más abierta que en su época como jugador.

“Creo que hoy en día hay mucha más disponibilidad. Es un tema mucho más amplio que se debate abiertamente hoy en día. Y creo que es bueno que la gente esté dispuesta a hablar de ello”, expresó García, aunque recalcó que los problemas que enfrentan los muchachos de hoy son diferentes, como la presión y la toxicidad en las redes sociales.

El cuatro veces seleccionado para el Pro Bowl de la NFL atribuyó gran parte de su fortaleza a su familia, especialmente a su madre, quien lo apoyó pese a enfrentar sus propias dificultades emocionales, mientras que su padre, un entrenador colegial, influyó en su desarrollo deportivo.

Jeff García cuando jugaba para los Tampa Bay Buccaneers en 2007. (Al Messerschmidt / Getty Images)

Además, la fundadora de Beyond the Game, Shamekka Marty, subrayó la importancia de preparar a los deportistas para la vida después del retiro y de abordar temas de salud física y emocional desde temprana edad.

“Muchos de los niños hacen preguntas: ¿cómo se lidia con la falta de confianza? ¿Cómo se lidia con salir al campo bajo presión… especialmente con las redes sociales?”, dijo Marty, cuya vida también ha estado rodeada de varios retos de salud.

Marty dijo que, durante su carrera profesional, ha estado expuesta a muchos atletas que platican sobre sus retos físicos y mentales, y se ha preguntado por qué la gente no habla más de ello. Es por eso que, para ella, ha sido importante reclutar a varios jugadores para que hablen del tema, ya que son los mejores embajadores, como Jeff García.

Otro de los temas importantes fue la detección de los problemas cardíacos en los jóvenes estudiantes atletas. El paro cardíaco repentino es la principal causa de muerte entre los estudiantes atletas, pero muchos jóvenes y sus familias desconocen los signos de alerta y las intervenciones que pueden salvarles la vida.

Como parte de las actividades alrededor del Super Bowl, García también participó en Legends After Dark, un programa comunitario que recauda fondos para organizaciones benéficas y promueve la mentoría entre atletas retirados de la NFL y jóvenes. El sábado se presentó en el Pro Athlete Sports Mixer, en la que convivió con aficionados.

