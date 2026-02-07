Estos fueron los ganadores de los Latino NFL Youth Honors en el Super Bowl 60

Edward Jordan IV, de Jacksonville (der.) e Isabella Jubrey, de Windsor (izq.) fueron los ganadores de los Latino Youth Awards.

En el fin de semana del Super Bowl 60, la NFL anunció a los ganadores nacionales de los premios 2025 NFL Latino Youth Honors: Edward Jordan IV, de Jacksonville (Florida), e Isabella Jubrey, de Windsor (Connecticut).

Los Premios NFL Latino Youth Honors reconocen a los estudiantes de último año de secundaria más destacados de todos los orígenes de los mercados de los clubes de la NFL. Los nominados no solo sobresalen en el campo y en las aulas, sino que también contribuyen de manera significativa a su comunidad.

Nominado por los Jacksonville Jaguars, Jordan IV representa con orgullo su herencia cubana mientras asesora a jóvenes atletas. Se graduó con un promedio académico de 3.94 y como quarterback, y será atleta de la División I en el Lafayette College a partir del otoño.

Jubrey, una destacada jugadora en múltiples posiciones y capitana del equipo con un promedio de 3.75, honra sus raíces dominicanas al tiempo que amplía el acceso al fútbol americano femenino en Connecticut, lo que repercute en más de 1,000 estudiantes. Fue nominada por los New York Giants y continuará su carrera académica y deportiva en el Lees-McRae College.

En su tercera edición de estos premios, se invitó a los clubes de la NFL a nominar a un jugador de fútbol americano de último año de secundaria de ascendencia latina/hispana que destacara en lo académico (promedio académico de 3.0), en logros deportivos y en participación comunitaria. Los 32 clubes de la NFL presentaron candidatos y Jordan y Jubrey fueron seleccionados entre ocho finalistas que representaban a las ocho divisiones de la NFL.

Los ganadores del Latino Youth Honors Celebration en la edición 2026 en San Francisco, California. (Fotos Cortesía Peter Barerras/AP/NFL)

Los ocho finalistas recibirán una beca que podrán utilizar para la universidad. Jordan y Jubrey recibirán 25,000 dólares cada uno y los seis finalistas restantes recibirán 5,000 dólares cada uno. Además del apoyo financiero, todos los finalistas asistirán al Super Bowl LX de este domingo.

Además de los dos ganadores, también estuvieron los “ganadores divisionales”: Tatiana González, de Frederick, Maryland (AFC Norte, Baltimore Ravens); Jasen López, de Hollywood, Florida (AFC Este, Miami Dolphins); Oscar Ríos, de Downey, California (AFC Oeste, Los Angeles Chargers); Alayna Adamez, de Cottage Grove, Minnesota (NFC Norte, Minnesota Vikings); Will Berry, de Nueva Orleans, Luisiana (NFC Sur, New Orleans Saints); y Alissa Escutia, de Salinas, California (NFC Oeste, San Francisco 49ers).

