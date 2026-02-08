En vísperas de la presentación de Bad Bunny, J Balvin asegura que los latinos serán los grandes ganadores del Super Bowl 60

J Balvin calienta antes del inicio del “Creator Flag Football Game” en el Moscone Center el sábado 7 de febrero de 2026, en San Francisco, California.

En la víspera del Super Bowl 60, que contará con Bad Bunny como artista del espectáculo de medio tiempo, el cantante colombiano J Balvin se llevó la victoria en un partido de fútbol bandera entre celebridades disputado el sábado en el Moscone Center de San Francisco.

El duelo de celebridades contó con figuras del entretenimiento y del deporte. Entre las artistas que participaron estuvieron Druski, Benson Boone, Kane Brown, Diana Flores y Cam Newton, entre otros, en un evento que combinó el deporte y el entretenimiento.

Tras el triunfo de su equipo por 50-40 ante el conjunto capitaneado por el creador de contenido y comediante Druski, J Balvin fue consultado sobre su pronóstico para el Super Bowl entre los Seahawks de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Su respuesta fue clara y simbólica: “Los latinos”.

“La cultura va a seguir ganando y los latinos van a ganar siempre”, expresó el artista colombiano.

Además, confirmó su apoyo a Bad Bunny: “Mañana voy a estar ahí para apoyar a mi muchacho”.

El encuentro contó con un toque de seriedad gracias a la presencia de los legendarios mariscales de campo Cam Newton y Michael Vick, quienes fungieron como capitanes. A pesar de ser su primer partido de fútbol bandera, Balvin celebró el resultado rodeado de sus compañeros y fue cargado en hombros tras recibir el trofeo de campeón.

J Balvin, en el centro, y su equipo celebran con el trofeo tras ganar el «Creator Flag Football Game» contra el equipo Druski en el Moscone Center el sábado 7 de febrero de 2026, en San Francisco, California. (Sean Ryan / Associated Press)

“Queríamos pasarla bien, pero lo más importante era celebrar”, afirmó el cantante tras el partido.

El evento también reunió a destacadas figuras del fútbol bandera, como la estrella Ashlea Klam, quien fue nombrada Jugadora Más Valiosa del Partido (MVP).

La transmisión del juego se realizó a través de YouTube y contó con la participación de la rapera dominicana Cardi B como comentarista. Tras el evento, el CEO de YouTube, Neal Mohan, aseguró que se trató de la transmisión con mayor audiencia en la historia del fútbol bandera en la plataforma.

“Me divertí mucho. Más allá del resultado. Estar aquí con tantas personalidades que uno nunca imaginaría juntas es una gran victoria para el deporte”, declaró Flores, quien tuvo un cotejo discreto el sábado.

Entre otros participantes estuvieron Eladio Carrión, Fanum, Ryan Castro, Adam W, Young Miko, Rakai, Plaqueboy Max, Speedy Morman, Agent00 y Rayasianboy, lo que consolidó una jornada en la que el deporte, la música y la cultura pop se encontraron en un mismo escenario.

