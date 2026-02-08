En el Super Bowl, Bad Bunny cumple su promesa de brindar una fiesta, rendir homenaje a sus raíces y mandar un mensaje de amor

Bad Bunny, acompañado de sus invitados sorpresa, Lady Gaga y Ricky Martin, aprovechó el show del entretiempo del juego del Super Bowl del domingo para mandar un mensaje de inclusividad y amor a los 70,823 aficionados que asistieron al gran juego en Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny, de 31 años, completó dos semanas históricas en su carrera, la cual comenzó al ganar el Grammy al Álbum del Año, y en el Super Bowl brindó una “fiesta latina” a los aficionados, al rendir tributo a su cultura boricua, y contar en el escenario con la presencia de figuras latinas del cine y de la música, como la actriz Jessica Alba, y las cantantes Cardi B, Karol G, Young Miko, así como el actor Pedro Pascal.

Vestido de blanco, el boricua comenzó el show del medio tiempo con “Tití Me Preguntó”, con un set inspirado en su tierra natal, y conmovió a la gente al entregarle el Grammy que ganó en Los Ángeles a un niño, en referencia a su niñez en la isla boricua.

El cantante de 31 años interpretó algunos de sus mejores éxitos, como “Eoo,” “Yo Perreo Sola,” “BAILE INoLVIDABLE,” “El Apagón,” “MONACO” y “NUEVAYoL”.

El artista más escuchado a nivel mundial en Spotify estuvo acompañado por bailarines de distintos géneros, razas y edades.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, decían las pantallas al terminar el espectáculo, en referencia a las palabras que Benito Antonio Martínez Ocasio expresó durante la aceptación de su Grammy la semana pasada. Al terminar sus 13 minutos de presentación, en la que puso a bailar a los presentes en el estadio de los 49ers, los aficionados festejaron y se mantuvieron de pie para aplaudirle, como compensación por la falta de emoción del juego que ganaron los Seahawks de Seattle sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.

Durante el show, Bunny le pidió a la gente que cantara “bailar sin miedo” en una presentación que incluyó danzantes, vendedores de fruta, boxeadores, un taquero, un niño durmiendo en una fiesta, un reparador de teléfonos, una familia jugando al dominó, el sapo concho, una boda, violines y una casita, entre otras cosas.

Benito terminó con su éxito “DtMF” y luego salió al campo con una pelota que decía “Together, we are América (Juntos, somos Estados Unidos)”.

El boricua también utilizó una camiseta de fútbol americano con su apellido, “Ocasio”, y el número 64, en referencia a un tío que jugó con ese número.

Gaga hizo una presentación sorpresa interpretando una versión latina de su canción “Die With a Smile” de su álbum de 2025. Al final también bailó salsa con Bad Bunny.

Bad Bunny y Lady Gaga durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Lynne Sladky) (Lynne Sladky / Associated Press)

Martin también apareció al cantar parte de la canción “Lo que Pasó a Hawaii”, un tema que toca el tema de colonización y gentrificación en Puerto Rico.

Como era de esperarse, la presentación no dejó contentos a algunos, comenzando con el presidente Donald Trump, que describió el evento como “Uno de los peores”.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los rincones de Estados Unidos y de todo el mundo”, escribió Trump en Truth Social.

Trump ya había desaprobado el nombramiento del boricua para el show del medio tiempo desde su anuncio, consistente a la postura antiinmigrante de la administración.

Bad Bunny actúa durante el descanso del partido de fútbol americano de la Super Bowl 60 de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California.



(Frank Franklin II / Associated Press)

Otros, como el youtuber Jake Paul, conocido por su apoyo a Trump, expresaron el domingo en sus populares redes sociales que no observarían el show a propósito.

“Apagando deliberadamente el espectáculo del descanso”, publicó Paul. “Unámonos y demostremos a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (lo que para ellas equivale a audiencia)... es un falso ciudadano estadounidense que actúa y odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso”.

Sin embargo, Bad Bunny, un ciudadano de Estados Unidos, se acomoda perfectamente con las intenciones de la NFL para hacer del fútbol americano un deporte global. La internalización del fútbol americano forma parte del negocio. La temporada 2026 de la NFL contará con un récord de nueve partidos internacionales de temporada regular en cuatro continentes y siete países, entre ellos Brasil, México, España, París y Australia.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien estuvo en San Francisco para el Super Bowl, declaró el domingo como “El Día de Bad Bunny”.

“America la bella. GRACIAS, BAD BUNNY”, publicó Newsom en sus redes sociales.

Después de un partido que no fue emocionante ni cerrado en el marcador, la presentación de Bad Bunny podría haber salvado el domingo para muchos.

