Grupo activista reparte toallas anti-ICE afuera del estadio del Super Bowl

Gente reparte toallas con el lema “ICE out” (Fuera ICE) a los aficionados al fútbol americano fuera del Levi’s Stadium antes del inicio de la Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Más de 80 voluntarios distribuyeron alrededor de 15,000 toallas fuera de Levi’s Stadium el domingo previo al Super Bowl 60 disputado en Santa Clara, California.

El grupo proinmigrante “Contra Ice”, liderado por artistas, músicos y organizadores comunitarios, realizó esta acción en alianza con otros grupos activistas proinmigrantes. La toalla tenía el dibujo de un conejo, en alusión a Bad Bunny, cantante boricua que se presentará en el show del medio tiempo, pateando una pelota con hielo, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las toallas fueron dibujadas por el político y activista Lalo Alcaraz, de Whittier, y presentan ilustraciones que exigen la expulsión del ICE de las comunidades. Los organizadores afirman que la acción se basa en una tendencia creciente entre los artistas y músicos a aprovechar los grandes eventos públicos para expresarse.

Shasti Conrad, una líder del proyecto, habló sobre la acción para solidarizarse con los miles de personas que han sido deportadas y maltratadas por ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Queríamos llamar la atención sobre lo que piensan los estadounidenses y celebrar a Bad Buddy”, dijo Conrad a las afueras del estadio. “Obviamente, va a ser un Super Bowl con mucha carga política y solo queríamos llamar la atención sobre lo que quiere la mayoría de los estadounidenses: que ICE se vaya”.

De acuerdo con los organizadores, muchos aficionados les pidieron las toallas, aunque también se observó a varias personas dejarlas en el camino antes de entrar al estadio. El grupo les pidió a quienes tenían la toalla que la enseñaran durante la transmisión del partido, en momentos clave del juego, como los touchdowns o al medio tiempo.

El Super Bowl 60 ha generado gran polémica y expectativa por el show del medio tiempo, en el que Bad Bunny, quien ha sido vocal en su desaprobación de ICE en el país, donde han realizado deportaciones masivas, y el gobierno han sido criticados tras los asesinatos de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

“Queríamos que fuera realmente impulsado por los fans y el público, para que pareciera que venía de la gente”, añadió Conrad.

Alrededor del Super Bowl se han realizado varias protestas contra ICE e incluso un sindicato local tenía programada una marcha durante el partido.

“Estamos sintiendo el dolor; se están desalojando familias y tienen miedo y les estamos pidiendo que todos estemos juntos. Ese es el país para todos. Y nosotros ahorita estamos tratando de pasar este mensaje no nomás para nuestros aliados, sino también para nuestra gente”, dijo Eileen Navarro, vicepresidenta del Latino Caucus Chicano del Partido Democrata de California. “Tenemos que hablar de las gentes que están deteniendo en ICE que se están muriendo de día a día, las familias y los niños que se están separando”.

“Ya es tiempo de que la gente también sepa que no tenemos que tener miedo”, añadió Navarro.

Los organizadores también aprovechan este momento para recaudar fondos en apoyo de los esfuerzos continuos de la organización. Se planea muy pronto sacar un álbum en colaboración con varios artistas en contra de ICE.

