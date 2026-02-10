Exhibición para aficionados del boxeo regresa a Las Vegas durante el fin de semana de Cinco de Mayo

Las Vegas volverá a convertirse en el punto de encuentro del boxeo mundial con la novena edición del Box Fan Expo, que se realizará el sábado, 2 de mayo de 2026, de 10 a.m. a 5 p.m., en el Centro de Convenciones de Las Vegas, como parte del tradicional fin de semana de Cinco de Mayo.

El evento, considerado la principal experiencia para los aficionados al boxeo en Estados Unidos, se llevará a cabo apenas horas antes de la esperada pelea entre David Benavidez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, programada esa misma noche en el T-Mobile Arena.

El evento reúne a leyendas del deporte, campeones actuales, marcas especializadas y miles de aficionados al pugilismo. El espacio donde los aficionados pueden convivir directamente con figuras del pasado y del presente del boxeo.

El programa incluye sesiones de autógrafos y fotografías, venta de mercancía exclusiva, regalos y oportunidades para interactuar con promotores, medios de comunicación y empresas de la industria.

En ediciones anteriores han participado nombres emblemáticos como Floyd Mayweather, Mike Tyson, Roberto Durán, Lennox Lewis, Julio César Chávez, Roy Jones Jr., Juan Manuel Márquez, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Andre Ward, Ryan García, Teofimo López, Claressa Shields y Deontay Wilder, entre muchos otros.

Además de los encuentros con estrellas, la expo reúne a promotoras, fabricantes de equipo y ropa deportiva, compañías de nutrición y bebidas energéticas, organismos sancionadores y diversas organizaciones vinculadas al desarrollo del boxeo.

El evento se realiza con el objetivo de promover la seguridad en el deporte y fomentar el crecimiento de jóvenes talentos. En los meses previos a la convención, los organizadores anunciarán semanalmente a las figuras confirmadas que participarán en esta edición.

