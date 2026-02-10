Anuncio
San Diego FC cae en México, pero elimina a Pumas; lo espera Toluca 

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 10: Álvaro Angulo of Pumas is put unde
Álvaro Angulo, del Pumas, es presionado por Wilson Eisner, del San Diego FC, durante el partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre el Pumas UNAM y el San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario el 10 de febrero de 2026 en Ciudad de México, México.
(Foto de Manuel Velásquez/Getty Images)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
San Diego FC sobrevivió a su visita a Ciudad Universitaria a pesar de caer por la mínima diferencia, con un marcador global de 4-2 ante los Pumas de la UNAM, para avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El resultado de 4-1 en el partido de ida en el Snapdragon Stadium resultó letal para los universitarios y vital para las esperanzas del cuadro californiano, que apenas juega su segunda temporada y su primer torneo regional de esta índole.

Ahora el equipo de San Diego recibirá al campeón de México, el Toluca FC. El primer partido será en el Snapdragon Stadium, el 11 de marzo, y luego visitará a los Diablos Rojos para el segundo cotejo, el 18 de marzo, en el estadio Nemesio Díez.

“Es un aprendizaje. Cuando no se cumplen los objetivos, es un fracaso. Lo que me gusta es que se genera; no se muere de la nada. Muchas veces intentas. Hoy el equipo no se muere de nada, sino por no ser contundente. Ojalá podamos aprender mucho de esto para lo que viene de la liga”, reconoció Juárez en conferencia de prensa tras la eliminación.

Petro Vité anotó el 1-0 para los Pumas con un disparo de tiro libre de zurda.

San Diego abre la temporada de la MLS el sábado, 21 de febrero, en Snapdragon Stadium, enfrentando a CF Montréal.

Pumas es quinto tras cinco partidos en el Clausura de la Liga MX y visitará el viernes, 13 de febrero, a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

