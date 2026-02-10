San Diego FC cae en México, pero elimina a Pumas; lo espera Toluca 

Álvaro Angulo, del Pumas, es presionado por Wilson Eisner, del San Diego FC, durante el partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre el Pumas UNAM y el San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario el 10 de febrero de 2026 en Ciudad de México, México.

San Diego FC sobrevivió a su visita a Ciudad Universitaria a pesar de caer por la mínima diferencia, con un marcador global de 4-2 ante los Pumas de la UNAM, para avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El resultado de 4-1 en el partido de ida en el Snapdragon Stadium resultó letal para los universitarios y vital para las esperanzas del cuadro californiano, que apenas juega su segunda temporada y su primer torneo regional de esta índole.

Ahora el equipo de San Diego recibirá al campeón de México, el Toluca FC. El primer partido será en el Snapdragon Stadium, el 11 de marzo, y luego visitará a los Diablos Rojos para el segundo cotejo, el 18 de marzo, en el estadio Nemesio Díez.

“Es un aprendizaje. Cuando no se cumplen los objetivos, es un fracaso. Lo que me gusta es que se genera; no se muere de la nada. Muchas veces intentas. Hoy el equipo no se muere de nada, sino por no ser contundente. Ojalá podamos aprender mucho de esto para lo que viene de la liga”, reconoció Juárez en conferencia de prensa tras la eliminación.

“Este es el Pumas que todo mundo quiere ver” 🔥



A pesar de la eliminación en Concachampions, Efraín Juárez valora que su equipo fue agresivo y jugó bien contra el San Diego FC 👏🏼 pic.twitter.com/4sB9P3xdaF — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 11, 2026

Petro Vité anotó el 1-0 para los Pumas con un disparo de tiro libre de zurda.

San Diego abre la temporada de la MLS el sábado, 21 de febrero, en Snapdragon Stadium, enfrentando a CF Montréal.

Pumas es quinto tras cinco partidos en el Clausura de la Liga MX y visitará el viernes, 13 de febrero, a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

