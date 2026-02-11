LAFC presenta su nueva camiseta inspirada en el Grand Lobby del BMO Stadium

Son Heung-min posa con la nueva camiseta del LAFC que usará en la temporada 2026 de la MLS.

El LAFC reveló el martes su nueva camiseta principal para la temporada 2026, un diseño que conecta la identidad del equipo con la arquitectura histórica de la ciudad y con uno de los espacios más emblemáticos de su casa: el Grand Lobby del BMO Stadium.

La nueva equipación en negro y dorado toma como referencia el estilo Art Deco que marcó el paisaje del centro de Los Ángeles en las décadas de 1920 y 1930, una estética que también influyó en el diseño del estadio. El patrón de la camiseta reproduce los detalles metálicos del muro del lobby principal, un elemento que los aficionados reconocen desde el momento en que entran al recinto.

Para John Thorrington, copresidente y gerente general del club, el diseño refleja cómo el estadio y el equipo han construido símbolos propios en poco tiempo.

“Cuando ves la camiseta, reconoces ese patrón casi de manera subconsciente”, explicó Thorrington en un evento de la presentación de la nueva vestimenta en Los Ángeles. “Es muy especial pensar que, en nuestra corta historia, ya tenemos elementos del estadio que son tan identificables que los ves de inmediato en el uniforme”.

El club buscó que la camiseta transmitiera una sensación clara, que es un producto que pertenece a la ciudad. Según Thorrington, los jugadores reaccionaron con entusiasmo al verla por primera vez.

“Todos coincidieron en que parece Los Ángeles, que se siente como algo hecho para esta ciudad. Estaban muy orgullosos de usarla”, dijo Thorrington.

Además del patrón inspirado en el lobby, la camiseta incluye varios detalles que refuerzan la identidad del equipo, como la estrella del único título alcanzado de la Copa MLS de 2022, la palabra “Los Ángeles” en la parte posterior del cuello y el lema “Shoulder to Shoulder” (Hombro a Hombro) en el interior, un mensaje que el club asocia con su relación con la comunidad.

El concepto central fue mantener la autenticidad con la ciudad y con los valores con los que nació la franquicia.

“Esta pieza representa lo que el club se propuso construir y por qué lo hicimos”, dijo Larry Freedman, copresidente y director de negocios del club. “Se trata del orgullo y la historia de Los Ángeles, pero también de la idea de que nuestras puertas están abiertas para todos, sin importar de dónde vengas o quién seas”.

Freedman agregó que el diseño del lobby, que inspiró la camiseta, simboliza precisamente ese mensaje.

“Ese espacio es la entrada al estadio, un lugar que da la bienvenida a todos. Queríamos que esa sensación también estuviera en el uniforme”, dijo Freedman.

El lanzamiento generó una respuesta inmediata entre los aficionados. De acuerdo con el directivo, ver filas de seguidores esperando para adquirir la nueva camiseta fue un momento significativo.

“Después de nueve presentaciones, que la comunidad siga mostrando este nivel de entusiasmo es realmente emocionante”, señaló Freedman.

Entre los seguidores, la conexión con el estadio fue uno de los aspectos más celebrados. Christian Filimon, creador del podcast Defenders of the Banc y abonado desde la primera temporada, recordó el impacto personal que tuvo su primera visita al recinto.

“Cuando vi el diseño filtrado, lo primero que pensé fue en el Grand Lobby”, dijo Filimon. “Ese momento, la primera vez que entré al estadio, cambió mi vida en muchos sentidos. LAFC para mí es más que un club, es una familia”.

Filimon, quien no había comprado una camiseta reciente del equipo, aseguró que el nuevo diseño lo convenció.

“Esta vez sí voy a abrir la cartera”, afirmó el también narrador en la Major Arena Soccer League.

El lanzamiento llega en un año clave para el club, con el inicio de una nueva temporada, la expectativa por el debut de Marc Dos Santos como entrenador principal y el contexto de un año mundialista que traerá mayor atención al fútbol en la región.

La camiseta busca reforzar la identidad del equipo dentro de la ciudad.

Freedman reconoció que, como en años anteriores, el valor simbólico del uniforme también dependerá de lo que ocurra en el campo.

“Ojalá podamos ganar títulos con esta camiseta”, dijo Freedman. “Eso es lo que finalmente la convierte en icónica”.

Mientras tanto, el club ya percibe una señal positiva con la reacción unánime de los jugadores.

“No siempre sucede”, admitió Freedman. “Pero esta vez todos la vieron, se la pusieron y dijeron que les encanta”.

Con su novena camiseta desde el debut en 2018, LAFC apuesta por un diseño que mira al pasado arquitectónico de la ciudad para reforzar su presente y proyectar su futuro, manteniendo como eje el vínculo con una afición que, según el propio club, sigue creciendo junto a su identidad en negro y dorado.

