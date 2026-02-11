Anuncio
Sam Darnold y Kenneth Walker, campeones del Super Bowl, celebran en Disneyland

El MVP Kenneth Walker III y el quarterback Sam Darnold, de los Seattle Seahawks, celebran su victoria en la Super Bowl LX en la que también participan Mickey Mouse y sus amigos por Main Street U.S.A., en el parque Disneyland de Anaheim, California, el 9 de febrero de 2026.
(Disneyland Resort/Christian Thom)
Por Eduard Cauich
Sin dormir mucho, los jugadores de los Seahawks de Seattle, Kenneth Walker y Sam Darnold, festejaron el campeonato del Super Bowl LX el lunes pasado en Disneyland.

El domingo, Seattle venció a los Patriots de Nueva Inglaterra por 29-13 en Santa Clara, y ganó su segundo Super Bowl en la historia.

Los visitantes de Disneyland alentaron a los nuevos campeones, quienes hicieron el acostumbrado paseo por Main Street, U.S.A., junto a Mickey y sus amigos.

“Fue realmente loco; no sabía que iba a haber tantos aficionados. Fue increíble”, dijo Walker, quien nunca había visitado Disneyland.

Darnold creció a unos 35 millas de Disneyland, en San Clemente, California, y jugó para la Universidad del Sur de California. Darnold fue la tercera selección del draft de 2018 cuando salió de USC para ser escogido por los Jets de Nueva York.

“Como niño, era algo que soñé. Siempre veía a los jugadores celebrar en Disneyland y era algo que quería hacer”, expresó Darnold. “Ser del Condado de Orange y venir aquí es un sueño hecho realidad. Tengo muchos recuerdos de venir aquí cuando era niño”.

Después de Disneyland, Walker tendrá mucho que pensar porque ahora entrará en la agencia libre

DeportesNFL

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

