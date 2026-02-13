Cafu visita L.A. para el Juego de Celebridades de la NBA y promueve el espíritu del Mundial 2026

Los Ángeles recibió a una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafu, participó en el Juego de Celebridades del fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA y aprovechó su visita para promover la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo que por primera vez en la historia se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque su nombre está ligado para siempre al fútbol —es el único jugador que disputó tres finales consecutivas de la Copa del Mundo (1994, 1998 y 2002) y el capitán de Brasil campeón en Corea-Japón 2002—, Cafu llegó al evento con humildad y buen humor.

“No soy muy bueno jugando al baloncesto. Se me da mejor jugar al fútbol con los pies”, reconoció entre risas. Sin embargo, aseguró que la invitación era imposible de rechazar.

“Es una ocasión muy especial participar en el Juego de las Estrellas aquí en Los Ángeles…”, dijo Cafu, quien es considerado uno de los mejores laterales de la historia. “El deporte siempre es inclusión. Independientemente del deporte que practiques, incluirlo en la sociedad es algo maravilloso”.

Su presencia en la duela, más allá de la anécdota, reflejó precisamente ese espíritu de intercambio entre disciplinas.

“Estamos aquí para interactuar, para aprender, para hablar con gente que conoce el deporte y entender el ambiente”, explicó, destacando cómo el deporte puede unir a figuras de diferentes especialidades en un mismo escenario.

La visita de Cafu ocurre nuevamente en un momento clave para el fútbol en Norteamérica. El brasileño recordó el impacto que tuvo el Mundial de Estados Unidos 1994 —torneo en el que fue parte del plantel campeón— como punto de inflexión para el desarrollo del deporte en el país.

Tras aquel evento, la creación de academias, el crecimiento del fútbol juvenil y la consolidación de la MLS marcaron una transformación sostenida. Hoy, Estados Unidos no solo es uno de los mercados más importantes del fútbol, sino también una potencia en el fútbol femenino y una sede clave para los grandes torneos internacionales.

Al hablar de aquel Mundial, Cafu evocó uno de los momentos más determinantes de su carrera. Aunque tuvo grandes vivencias en su primer Mundial, fue el llamado del técnico Carlos Alberto Parreira para enviarlo al campo durante el torneo, la oportunidad que terminaría por consolidarlo en la selección.

Esa Copa del Mundo no solo significó su primer título, sino el inicio de una trayectoria histórica con la “Canarinha”, que lo convertiría en el jugador con más partidos en la historia de Brasil (142) durante años y en un símbolo de constancia y liderazgo.

Consultado sobre el secreto para mantenerse durante tantos años en la élite y en la selección nacional, Cafu dijo que la fórmula no era un invento.

“No hay ningún secreto, es trabajo. Trabajo, dedicación, compromiso, concentración y disciplina”, dijo el dos veces campeón del mundo.

El exlateral derecho, que brilló en clubes como Roma y AC Milan, subrayó que en un país como Brasil, donde el fútbol es parte de la cultura y la competencia es enorme, la única forma de sostenerse es a través del sacrificio diario.

Con la mirada puesta en el próximo Mundial, Cafu mantiene la confianza en su selección.

“Brasil siempre será favorito cuando hablas del mundo. No subestimes a la selección brasileña, que tiene la capacidad para hacer frente a cualquier situación”.

También valoró el impacto del actual proceso técnico, señalando que el trabajo ha sido intenso y positivo, y habló sobre Neymar, figura clave del equipo.

“Lo que esperamos de Neymar es lo que todo el mundo espera, que se recupere y esté bien. Neymar es un jugador diferente… pero necesita estar bien”, señaló Cafu.

La recuperación física del delantero será uno de los factores determinantes para las aspiraciones del equipo en 2026.

El torneo de 2026 marcará una nueva era con la expansión a 48 selecciones, el formato más grande en la historia de la competición. Para Cafu, los cambios generan dudas, pero también oportunidades.

“Todo cambio requiere curiosidad. Todo cambio siempre es beneficioso para el fútbol”, señaló, destacando que el nuevo sistema permitirá que países que nunca han participado tengan la oportunidad de vivir la experiencia mundialista.

Sobre las selecciones anfitrionas, el brasileño anticipa un alto nivel de compromiso.

“Tanto Estados Unidos, México como Canadá… van a defender con uñas y dientes a su país, su patriotismo, y van a defender a su selección”.

El contexto favorece a los tres equipos, que contarán con el apoyo de sus aficionados y la ventaja de jugar en casa en un torneo que se perfila como el más grande y comercial en la historia del fútbol.

A sus 55 años, Cafu continúa recorriendo el mundo como embajador del deporte que lo convirtió en leyenda. Su presencia en eventos como el Juego de las Estrellas de la NBA refleja el alcance global del fútbol y el papel de figuras históricas en la promoción del Mundial 2026.

En Los Ángeles —una de las ciudades sede del torneo—, su mensaje fue de inclusión, “el deporte trasciende disciplinas, culturas y fronteras”. Y, una vez más, el capitán campeón del mundo sigue representando esa idea dentro y fuera del campo.

